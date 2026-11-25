Perché spendere 829€ per un tablet professionale quando il chip M4 di iPad Air arriva oggi a un prezzo decisamente più accessibile? Apple ha costruito questo modello per avvicinarsi alle prestazioni della gamma Pro senza giustificarne il costo, e proprio ora l’occasione di portarselo a casa con un risparmio concreto si fa interessante. Con l’aggiunta della Supervalutazione sul Trade-in, chi possiede già un vecchio dispositivo può abbattere ulteriormente la spesa. Vediamo come approfittarne.

iPad Air M4: potenza da pro in formato accessibile

Il cuore pulsante di questo tablet è il chip Apple M4, con CPU 8-core (3 ad alte prestazioni e 5 ad alta efficienza) e GPU 9-core dotata di ray tracing accelerato via hardware. Un dettaglio che fa davvero la differenza rispetto alla concorrenza di fascia media sono i 12GB di memoria unificata, una quantità di RAM che permette di gestire con disinvoltura editing fotografico avanzato e persino montaggio video, attività che normalmente richiederebbero un iPad Pro.

Il display Liquid Retina da 11 pollici offre risoluzione 2360×1640 pixel a 264 ppi, supporto P3, True Tone e luminosità di 500 nit, con piena compatibilità per Apple Pencil Pro e la funzione hover. Resta a 60Hz senza ProMotion, un compromesso che però si traduce in un prezzo decisamente più contenuto rispetto ai modelli Pro.

Tra le novità più rilevanti spicca la connettività: Wi-Fi 7 (802.11be) affiancato dal nuovo chip Apple N1 dedicato, insieme al Bluetooth 6. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 12MP con apertura ƒ/1.8 e una anteriore Ultra Wide da 12MP con Center Stage, mentre la sicurezza è affidata al Touch ID, data l’assenza di Face ID su questa variante Wi-Fi.

Punti da considerare prima dell’acquisto:

Memoria da 128GB , espandibile fino a 1TB in altre configurazioni

, espandibile fino a 1TB in altre configurazioni Batteria da 28,93 wattora con fino a 10 ore di autonomia

di autonomia Design in alluminio, peso di soli 464 grammi

Software iPadOS 26 con supporto Apple Intelligence

con supporto Apple Intelligence Assenza di porta Thunderbolt e fotocamera singola senza ultra-grandangolare

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Apple iPad Air 11 (2026)

Sconto del 30%, Trade-in e ritiro: ecco l’offerta

Il prezzo di listino ufficiale Apple per questa variante è di 829€, ma MediaWorld lo propone ora a 579€, con uno sconto del 30% che si traduce in un risparmio di 250€. A rendere l’offerta ancora più vantaggiosa c’è la Supervalutazione sul Trade-in, valida fino all’8 dicembre: consegnando un vecchio dispositivo si ottengono fino a 100€ in più sul valore di permuta, sia online con ritiro in negozio e pagamento al ritiro, sia direttamente in punto vendita. Un’opportunità da cogliere rapidamente, considerando sia la finestra temporale limitata della promozione che la possibile variazione della disponibilità.

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