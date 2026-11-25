Dal 1° gennaio 2028 fare il pieno di benzina o gasolio costerà di più in tutta l’Unione Europea, per effetto dell’ETS2 (Emissions Trading System 2), il nuovo sistema europeo che fa pagare le emissioni di anidride carbonica prodotte dai carburanti per i trasporti su strada e dai combustibili usati per riscaldare gli edifici.

In origine la partenza era prevista per il 2027, ma alla fine del 2025 Consiglio e Parlamento europeo hanno deciso di rinviarla di un anno, per dare ai governi più tempo per prepararsi e per evitare aumenti troppo bruschi dei prezzi dell’energia.

Come funziona l’ETS2

L’ETS2 è un’estensione del mercato europeo del carbonio, che finora riguardava soltanto le centrali elettriche, l’industria pesante e alcuni settori come il trasporto aereo e marittimo. Con il nuovo sistema, approvato nel 2023, entrano anche le automobili private e il riscaldamento domestico, due ambiti in cui le emissioni sono calate più lentamente che altrove.

A differenza di un’accisa, però, chi fa rifornimento non vedrà una nuova voce sullo scontrino, perché il meccanismo funziona a monte: l’Unione fissa un tetto massimo alle emissioni che possono derivare dai carburanti messi in commercio e lo abbassa ogni anno, mentre le compagnie petrolifere e i fornitori di combustibili devono acquistare all’asta delle quote, cioè dei permessi, in proporzione a quanto carburante vendono. In pratica quel costo verrà poi scaricato sui prezzi alla pompa, che in Italia, come avevamo spiegato, sono già composti per più della metà da tasse.

Quanto costerà, quindi, fare il pieno?

Per evitare un aumento improvviso dei prezzi nei primi anni, l’Unione ha previsto un sistema che immette sul mercato quote aggiuntive quando il loro prezzo supera i 45 euro per tonnellata di CO2, un valore calcolato ai prezzi del 2020 che oggi corrisponde a circa 50-55 euro. Secondo le stime pubblicate da alVolante, con quote intorno a quel livello l’aumento alla pompa sarebbe compreso:

tra 10 e 13 centesimi al litro per la benzina, IVA inclusa;

per la benzina, IVA inclusa; tra 12 e 15 centesimi al litro per il diesel, IVA inclusa.

Per un pieno da 50 litri vorrebbe dire spendere tra 5 e 7,50 euro in più rispetto a oggi, a parità di tutte le altre condizioni. Si tratta però di stime, e altre ricostruzioni, come quelle diffuse da alcune associazioni dell’autotrasporto, arrivano a ipotizzare rincari ben più alti per il gasolio, perché il prezzo effettivo dipenderà dall’andamento delle aste.

Le scadenze e cosa succederà dopo il 2029

Il sistema, in realtà, è già partito in una prima fase, perché dal 2025 i distributori all’ingrosso devono misurare e comunicare le emissioni legate ai carburanti che vendono. Le prime aste delle quote dovrebbero cominciare nel corso del 2027, così da far arrivare in anticipo agli Stati i primi ricavi, mentre l’obbligo per i fornitori di pagare le proprie emissioni scatterà dal 2028.

Il rinvio di un anno, comunque, non ha chiuso le discussioni tra i governi, e alcuni Paesi, tra cui l’Italia e la Polonia, hanno chiesto di spostare ancora più avanti l’avvio del sistema. Al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, però, non è stato trovato un accordo per un nuovo rinvio, e i leader si sono limitati a chiedere alla Commissione di aggiornare la valutazione dell’impatto dell’ETS2.

Per gli automobilisti l’aspetto più incerto riguarda però gli anni successivi, perché le misure pensate per contenere il prezzo delle quote sono previste soltanto fino alla fine del 2029. Se le emissioni dovessero calare più lentamente del previsto, dal 2030 il prezzo dei permessi potrebbe oscillare molto di più, con effetti diretti sul costo dei carburanti.

I ricavi delle aste non resteranno alle compagnie petrolifere, ma andranno all’Unione Europea e ai singoli Stati membri, che dovranno usarli per finanziare la riduzione delle emissioni e per limitare l’impatto dei rincari sui cittadini.

Una parte importante servirà ad alimentare il Fondo sociale per il clima, che tra il 2026 e il 2032 metterà a disposizione almeno 86,7 miliardi di euro.

Quei soldi sono destinati soprattutto alle famiglie a basso reddito, ai pendolari e alle microimprese, sotto forma di aiuti diretti al reddito, contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni e incentivi per rendere più efficienti le abitazioni.

L’ETS2 fa parte degli strumenti con cui l’Unione punta ad azzerare le emissioni nette entro il 2050, ma quanto peserà davvero sui prezzi alla pompa si capirà soltanto con le prime aste, nel corso del 2027.