Intel Core 5 320 con NPU dedicata, 8GB di RAM, SSD da 512GB e display FHD IPS: la combinazione che ASUS propone con Vivobook 15 F1504MA punta dritta a chi cerca un notebook equilibrato per studio e lavoro quotidiano. La configurazione in finitura Silver abbina un processore di nuova generazione a 6 core e 6 thread fino a 4.6 GHz con un pacchetto di connettività moderno, il tutto in un corpo da appena 1,7 kg. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono.
Indice:
ASUS Vivobook 15 F1504MA tra prestazioni AI e portabilità
Il cuore di questo notebook è l’Intel Core 5 Processor 320, un chip che unisce 6 core e 6 thread con frequenza di base a 1,5 GHz e boost fino a 4.6 GHz. A bordo troviamo anche una NPU integrata fino a 16 TOPS, pensata per accelerare i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale direttamente in locale, senza appoggiarsi al cloud. La grafica è affidata al comparto integrato Intel, soluzione adatta a navigazione, videoscrittura e multitasking leggero, ma non pensata per gaming o editing grafico pesante.
Il display è un 15.6″ Full HD IPS con risoluzione 1920×1080 pixel, refresh rate a 60Hz e trattamento antiriflesso, caratteristiche tipiche di un pannello orientato alla leggibilità quotidiana più che alla resa cromatica professionale. Sul fronte memoria troviamo 8GB di RAM DDR5 e un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512GB, combinazione che garantisce avvii rapidi e buona reattività nelle operazioni di tutti i giorni.
Tra le dotazioni più interessanti:
- Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2
- Porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e Type-A, USB 2.0 e HDMI 1.4
- Tastiera ErgoSense retroilluminata con tastierino numerico
- Sensore di impronte digitali per il login rapido
- Webcam HD con shutter fisico per la privacy
- Audio SonicMaster con array microfonico integrato
Il tutto in uno chassis in plastica da 232,5 x 359,7 x 17,9 mm e 1700 grammi, con Windows 11 Home preinstallato e certificazione ENERGY STAR. I limiti principali restano l’assenza di GPU dedicata, il refresh rate limitato a 60Hz e gli 8GB di RAM, che per un multitasking molto intenso potrebbero risultare meno capienti rispetto alla variante da 16GB disponibile nella stessa famiglia.
Prezzo e disponibilità del Vivobook 15 F1504MA
La configurazione 8GB RAM / 512GB SSD di ASUS Vivobook 15 F1504MA passa da 899€ a 469€ su Amazon, con uno sconto del 48% e un risparmio di circa 430€. Il prodotto è disponibile direttamente sulla piattaforma, pronto all’uso grazie a Windows 11 Home già installato.
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