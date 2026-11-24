Intel Core 5 320 con NPU dedicata, 8GB di RAM, SSD da 512GB e display FHD IPS: la combinazione che ASUS propone con Vivobook 15 F1504MA punta dritta a chi cerca un notebook equilibrato per studio e lavoro quotidiano. La configurazione in finitura Silver abbina un processore di nuova generazione a 6 core e 6 thread fino a 4.6 GHz con un pacchetto di connettività moderno, il tutto in un corpo da appena 1,7 kg. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono.

ASUS Vivobook 15 F1504MA tra prestazioni AI e portabilità

Il cuore di questo notebook è l’Intel Core 5 Processor 320, un chip che unisce 6 core e 6 thread con frequenza di base a 1,5 GHz e boost fino a 4.6 GHz. A bordo troviamo anche una NPU integrata fino a 16 TOPS, pensata per accelerare i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale direttamente in locale, senza appoggiarsi al cloud. La grafica è affidata al comparto integrato Intel, soluzione adatta a navigazione, videoscrittura e multitasking leggero, ma non pensata per gaming o editing grafico pesante.

Il display è un 15.6″ Full HD IPS con risoluzione 1920×1080 pixel, refresh rate a 60Hz e trattamento antiriflesso, caratteristiche tipiche di un pannello orientato alla leggibilità quotidiana più che alla resa cromatica professionale. Sul fronte memoria troviamo 8GB di RAM DDR5 e un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 512GB, combinazione che garantisce avvii rapidi e buona reattività nelle operazioni di tutti i giorni.

Tra le dotazioni più interessanti:

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

e Porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e Type-A , USB 2.0 e HDMI 1.4

, USB 2.0 e HDMI 1.4 Tastiera ErgoSense retroilluminata con tastierino numerico

con tastierino numerico Sensore di impronte digitali per il login rapido

per il login rapido Webcam HD con shutter fisico per la privacy

per la privacy Audio SonicMaster con array microfonico integrato

Il tutto in uno chassis in plastica da 232,5 x 359,7 x 17,9 mm e 1700 grammi, con Windows 11 Home preinstallato e certificazione ENERGY STAR. I limiti principali restano l’assenza di GPU dedicata, il refresh rate limitato a 60Hz e gli 8GB di RAM, che per un multitasking molto intenso potrebbero risultare meno capienti rispetto alla variante da 16GB disponibile nella stessa famiglia.

Prezzo e disponibilità del Vivobook 15 F1504MA

La configurazione 8GB RAM / 512GB SSD di ASUS Vivobook 15 F1504MA passa da 899€ a 469€ su Amazon, con uno sconto del 48% e un risparmio di circa 430€. Il prodotto è disponibile direttamente sulla piattaforma, pronto all’uso grazie a Windows 11 Home già installato.

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