Il mondo della tecnologia indossabile incontra quello della Terra di Mezzo con una nuova proposta firmata RingConn, l’azienda ha infatti presentato L’Unico Anello, una versione speciale del suo anello intelligente di terza generazione realizzata in collaborazione con Warner Bros. e ispirata alla celebre saga cinematografica de Il Signore degli Anelli. Non si tratta di un dispositivo completamente nuovo dal punto di vista tecnico, ma di un’edizione particolare che punta soprattutto all’estetica, senza rinunciare alle funzionalità di monitoraggio della salute già presenti nel modello standard.

RingConn L’Unico Anello: design in titanio e funzionalità per la salute

La caratteristica che distingue maggiormente questa edizione è ovviamente il design. L’Unico Anello presenta una struttura in titanio incisa al laser con la caratteristica scrittura elfica, un richiamo piuttosto evidente all’iconico Anello del Potere della saga. La collaborazione con Warner Bros. si estende anche alla confezione, che comprende un kit di misurazione personalizzato a tema, e all’applicazione companion per smartphone, che mette a disposizione una skin esclusiva ispirata alla Terra di Mezzo.

Il prezzo da pagare per questa personalizzazione è di 477,66 dollari, una cifra superiore rispetto a quella del RingConn Gen 3 standard; sotto la scocca, tuttavia, non ci sono differenze hardware; l’azienda ha mantenuto le caratteristiche tecniche del modello presentato all’inizio del 2026.

L’anello ha uno spessore di appena 2,3 mm e un peso compreso tra 2,5 e 3,5 grammi, a seconda della taglia scelta. La struttura esterna è realizzata in titanio, mentre la parte interna utilizza resina epossidica di grado medicale, al suo interno trovano posto i sensori dedicati al rilevamento della frequenza cardiaca, della temperatura cutanea e dei movimenti.

Una delle caratteristiche più interessanti è però la presenza di un motore per gli avvisi aptici, che permette all’anello di comunicare direttamente attraverso vibrazioni percepibili sul dito. In questo modo, l’utente può ricevere notifiche quando vengono rilevati livelli elevati di stress, periodi prolungati di inattività oppure quando la batteria sta per esaurirsi, senza dover necessariamente controllare lo smartphone.

Sul fronte del monitoraggio, L’Unico Anello offre diverse funzionalità legate al benessere quotidiano. Tra queste troviamo il rilevamento dell’andamento della pressione sanguigna durante la notte, una funzione che RingConn identifica come Approfondimenti sulla salute vascolare, il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, dello stress e del ciclo mestruale. Non manca il rilevamento dei modelli di apnea notturna, mentre gli allenamenti possono essere riconosciuti automaticamente.

I dati raccolti possono essere inoltre sincronizzati con Apple Health e Google Health Connect, così da integrarli con le informazioni provenienti da altri dispositivi e applicazioni. Nel caso in cui lo smartphone non sia immediatamente disponibile, l’anello può conservare fino a 10 giorni di dati offline.

Autonomia e disponibilità: preordini già aperti

Un altro aspetto da considerare è l’autonomia, particolarmente importante per un dispositivo pensato per essere indossato durante tutta la giornata e anche durante il sonno. RingConn dichiara un’autonomia compresa tra 11 e 14 giorni con una singola ricarica disattivando le vibrazioni, mentre mantenendo attivi gli avvisi aptici si scende a un intervallo compreso tra 10 e 12 giorni.

La confezione comprende anche una custodia per la ricarica wireless, che secondo l’azienda può garantire circa 150 giorni di autonomia in standby, per una ricarica completa dell’anello sono invece necessari circa 90 minuti. La resistenza all’acqua arriva fino a 10 ATM, caratteristica che consente di utilizzarlo anche durante il nuoto e la doccia.

Per quanto riguarda la disponibilità, i preordini dell’Unico Anello sono già partiti, con una distribuzione prevista in mercati selezionati del Nord America, dell’are EMEA e della regione Asia-Pacifico; il prezzo ufficiale comunicato è di 477,66 dollari.

In definitiva, si tratta di un’edizione speciale che non introduce nuove funzionalità rispetto al RingConn Gen 3, ma propone un’alternativa estetica decisamente riconoscibile per gli appassionati della saga. Il sovrapprezzo rispetto al modello standard è quindi legato soprattutto alla collaborazione con Warner Bros., alle incisioni e agli accessori personalizzati.