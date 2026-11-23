Il Black Friday è il momento giusto per mettere mano alla propria postazione gaming, soprattutto quando tra le offerte compaiono prodotti di fascia alta con ribassi interessanti. È il caso del velocissimo MSI MAG 272QP QD-OLED X50, monitor gaming che punta a conquistare gli appassionati più esigenti e che in queste ore beneficia di uno sconto del 38% sullo store ufficiale MSI.

Una promozione particolarmente interessante per chi sta pensando di passare a un pannello OLED senza rinunciare a caratteristiche di livello enthusiast. Il prezzo scende infatti a 559 euro rispetto ai 899 euro di listino, con un risparmio di 340 euro. Vediamo cosa offre questo modello e perché potrebbe essere una delle proposte da tenere d’occhio durante il Black Friday.

BLACK FRIDAY 💰

[/testo_rilevante

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 in offerta per il Black Friday: risparmi 340 euro

La promozione sul MAG 272QP QD-OLED X50 è disponibile direttamente sullo store ufficiale MSI, per un monitor che si distingue soprattutto per la combinazione tra tecnologia QD-OLED e un refresh rate particolarmente elevato. Si tratta di una proposta rivolta soprattutto a chi gioca a titoli competitivi e cerca un pannello capace di offrire immagini estremamente fluide, senza sacrificare la qualità visiva; la risoluzione WQHD rappresenta inoltre un buon compromesso per chi utilizza una scheda video di fascia medio-alta o enthusiast e vuole sfruttare frequenze di aggiornamento molto elevate.

Il MAG 272QP QD-OLED X50 utilizza un pannello QD-OLED di terza generazione da 26,5 pollici (1.440P) con una frequenza di aggiornamento spinta fino a 500 Hz; una combinazione che lo rende particolarmente interessante per gli eSport e per i giochi competitivi, dove la velocità di aggiornamento e la nitidezza durante i movimenti possono fare la differenza.

Il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms GtG, mentre la tecnologia Quantum Dot contribuisce a offrire una riproduzione cromatica particolarmente ampia; MSI dichiara una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e del 138% sRGB, con una precisione cromatica Delta E inferiore o uguale a 2 nella modalità QD Premium Color. Rimanendo in tema, non manca il supporto HDR con certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, accompagnato da una luminosità tipica di 300 nit e un picco dichiarato fino a 1.000 nit. Il rapporto di contrasto di 1.500.000:1 permette inoltre di valorizzare i vantaggi della tecnologia OLED, soprattutto nella riproduzione delle scene più scure.

MSI ha previsto anche una serie di funzionalità dedicate alla protezione del pannello. OLED Care 2.0 integra strumenti come Pixel Shift, aggiornamento del pannello e rilevamento delle immagini statiche, con l’obiettivo di ridurre il rischio di burn-in; da segnalare anche la garanzia di tre anni che include espressamente la copertura contro il burn-in OLED.

Scheda tecnicaMSI MAG 272QP QD-OLED X50

Pannello: QD-OLED di terza generazione

Diagonale: 26,5 pollici

Risoluzione: 2.560 x 1.440 pixel (WQHD)

Frequenza di aggiornamento: 500 Hz

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Luminosità: 300 nit tipici, fino a 1.000 nit in HDR

Contrasto: 1.500.000:1

Colori: 1,07 miliardi, 10 bit

Copertura colore: 99% DCI-P3 e 138% sRGB

Sincronizzazione: NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro

Certificazione movimento: VESA ClearMR 21000

Connettività: 1 DisplayPort 1.4a, 2 HDMI 2.1, 1 USB-C con DisplayPort Alt Mode e uscita cuffie

Ergonomia: regolazione in altezza, inclinazione, rotazione e pivot

Protezione OLED: MSI OLED Care 2.0

Garanzia: 3 anni con copertura burn-in OLED

BLACK FRIDAY 💰

[/testo_rilevante