Con Natale ormai vicino, trovare un regalo che sia utile e non solo carino non è sempre semplice. Per il Black Friday Luna, marchio che si occupa di tecnologia per la salute, ha deciso di scontare i suoi due indossabili: Luna Ring Gen 2 (qui trovate la nostra recensione) con uno sconto del 40% e Luna Band (da noi recensita qualche settimana fa) con uno sconto del 20%, entrambi senza abbonamenti o costi ricorrenti per usare le funzioni di monitoraggio. Le offerte sono valide fino al 30 novembre 2026.

Cominciamo dall’anello. Luna Ring Gen 2 è pensato per essere indossato giorno e notte e tiene sotto controllo sonno, recupero, attività fisica e ciclo mestruale, restituendo indicazioni facili da leggere sul proprio stato di benessere. Il punto su cui Luna insiste di più è l’assenza di quote di iscrizione: a differenza di alcuni anelli concorrenti, tutte le funzioni di monitoraggio si possono usare senza pagare nulla oltre all’acquisto, cosa che pesa parecchio se l’idea è regalarlo.

Luna Band, invece, si rivolge a chi vuole controllare meno lo schermo: ha un design senza display e punta su un approccio vocale, basato sulla piattaforma LifeOS di Luna. Oltre a raccogliere i dati di salute, offre consigli personalizzati, indicazioni giornaliere e promemoria discreti per costruire abitudini più sane. LifeOS è incluso anche con l’anello, quindi in entrambi i casi non c’è un piano a pagamento da attivare.

Prezzo e disponibilità

Luna Ring Gen 2 costa 186,38€ invece di 310,63€ (-40%), mentre Luna Band costa 112,55€ invece di 140,68€ (-20%). Entrambi i prezzi sono validi sul sito ufficiale di Luna fino al 30 novembre 2026. Come sempre conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.

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