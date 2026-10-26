Brutte notizie per gli utenti che hanno un account Capcom: la popolare software house, infatti, nelle scorse ore ha annunciato di avere subito una massiccia violazione dei dati.

Stando a quanto è stato reso noto dall’azienda, il suo servizio di abbonamento online è stato colpito da accessi non autorizzati da parte di terzi e ad essere interessati sarebbero oltre 11,7 milioni di utenti.

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Una brutta gatta da pelare per Capcom

Capcom ha dichiarato che l’incidente in questione è iniziato il 19 ottobre 2026, quando l’azienda ha rilevato attività sospette che indicavano un potenziale accesso non autorizzato a Capcom ID.

La software house precisa di avere bloccato immediatamente l’accesso non autorizzato e di avere avviato un’indagine sulle cause e sulla portata dell’incidente, confermando tuttavia che oramai si era già verificato. All’azienda, pertanto, non è rimasto altro da fare che segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e al proprio comitato consultivo esterno per la supervisione della sicurezza.

Stando a quanto è stato rivelato da Capcom, il data breach ha interessato milioni di account email, oltre che la data di nascita, il sesso, il Paese o la regione e i nickname di 43 account e modifiche non autorizzate a 196 password. Sempre a dire dell’azienda, le informazioni relative alle carte di credito dei clienti non sono state incluse in questa violazione dei dati.

Capcom ha reso noto di avere identificato (e risolto) il metodo di attacco utilizzato in questo incidente, aggiungendo che tutti i servizi che utilizzano un Capcom ID sono ancora disponibili e invitando gli utenti a prestare attenzione ad eventuali email sospette, in quanto le informazioni rubate potrebbero essere sfruttate per inviare email di phishing.