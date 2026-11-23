Dal 16 al 29 novembre 2026 Moulinex, Lagostina e Rowenta festeggiano il Black Friday con sconti fino al 50% su una selezione di prodotti per la cucina, la pulizia della casa, la cura di sé e lo stiro. Chi si iscrive alla newsletter dei tre marchi può inoltre ottenere un buono sconto del 10% di benvenuto, secondo le condizioni e le limitazioni previste dall’iniziativa. Qui sotto trovate gli esempi più interessanti, con i prezzi sui rispettivi siti ufficiali e, per alcuni prodotti, anche quelli su Amazon.

Moulinex, friggitrici ad aria e griglie

Cominciamo dalla cucina con Easy Fry Infrared (EZ832HF0), una friggitrice ad aria da 7 litri con 8 programmi preimpostati (frittura ad aria, arrosto, grill, tostatura, riscaldamento, cottura al forno, disidratazione e crispy finish) e funzione di mantenimento in caldo. La tecnologia Premium Infra-Heat abbina il calore a infrarossi dall’alto alla convezione dal basso per una cottura uniforme su tutti i lati, mentre il visore frontale permette di controllare la doratura senza aprire il cestello. La capacità basta per un pollo da 1,5 kg o 1,2 kg di patatine, quindi per pasti da 6-8 persone.

Chi cuoce più cose insieme può guardare a Ever Fry XXL Dual (EZ9488F0), con 11 litri di capacità totale divisi in due cestelli indipendenti e asimmetrici da 6,5 e 4,5 litri. Le modalità di cottura sono 7 (patatine, pollo, verdure, pesce, dessert, disidratazione e manuale) e la funzione SYNC fa terminare insieme piatto principale e contorno, in modo da servire tutto caldo al momento giusto.

Chiude la selezione OptiGrill 4in1 XL (GI784810), che unisce griglia, barbecue, forno e cottura di pasti completi in un solo apparecchio. Un sensore automatico rileva il numero di porzioni e il loro spessore e regola da solo temperatura e tempi, mentre i 12 programmi automatici coprono carne rossa, hamburger, salsicce, maiale, pollo, pesce, frutti di mare, panini, bistecche vegetariane, peperoni, melanzane e patate. Il display luminoso mostra l’avanzamento della cottura e un segnale acustico avvisa a ogni livello.

Lagostina, pentole e padelle

Tra le proposte Lagostina c’è il set Ingenio Pastel da 11 pezzi color Salvia (010285600411), composto da 2 padelle (22 e 28 cm), 1 wok da 26 cm, 2 casseruole con coperchio in vetro (16 e 20 cm), 2 coperchi in plastica e 2 manici rimovibili Ingenio coordinati. Il rivestimento antiaderente Mineralia è compatibile con gas, elettrico, vetroceramica e induzione, e le pentole vanno anche in forno (esclusi coperchi in vetro e manici).

Per chi cucina sotto pressione c’è la Natura Lago Easy Up 5L (010027010505), in acciaio inox 18/10 e prodotta in Italia, con il sistema brevettato Lagoeasy’up che permette di aprirla e chiuderla con una sola mano. Nella confezione trovate cestello in filo per la cottura a vapore, ricettario e misurino Eco dose.

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Il set Ingenio Acciaio da 8 pezzi (010291600008) punta invece sull’indicatore di temperatura Thermo-Signal, che cambia colore quando la padella raggiunge la temperatura giusta per iniziare la cottura. Comprende padelle da 22 e 28 cm, una casseruola da 16 cm, un wok da 26 cm, un coperchio in vetro da 26 cm, uno in plastica da 16 cm, un manico rimovibile e tre proteggi padella.

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Rowenta, pulizia, stiro e cura dei capelli

Per la pulizia quotidiana Rowenta propone X-Clean 12 (GZ7257E0), una lavapavimenti 2 in 1 con aspirazione da 21 kPa e pulizia intensiva a 550 giri al minuto fino a 65 minuti di autonomia. È pensata per sporco bagnato e asciutto, peli e capelli, con design reclinabile a 180°, spazzola a triplo bordo e un pettine integrato nella testina che aiuta a sgrovigliare i capelli. Sulla base di ricarica la tecnologia Clean Cut rimuove capelli e peli di animali con una lama integrata.

Passiamo alla cura di sé con Air Kerastraight (SF9A20E0), una piastra 3 in 1 che asciuga e liscia in un solo gesto combinando flusso d’aria direzionale e piastre riscaldate. La tecnologia Air Keratin unisce un rivestimento alla cheratina, un flusso d’aria diretto e fino a 1000 controlli della temperatura al secondo per aiutare a preservare la cheratina.

Per lo stiro c’è Eco Steam Pro (DG9642F0), un ferro con caldaia ad alta pressione, con pompa a 7,8 bar, vapore continuo da 150 g/min e colpo di vapore da 580 g/min contro le pieghe più ostinate. Il serbatoio rimovibile da 1,3 litri è ampio e il pannello di controllo ha 5 impostazioni.

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