Un iPhone Pro con fotocamera ad apertura variabile, chip a 2 nanometri e un prezzo mai visto prima su eBay. Apple iPhone 18 Pro nella colorazione Borgogna da 256GB scende sotto quota 1.300€ grazie a un coupon dedicato, portando il top di gamma compatto di Cupertino al minimo storico assoluto per questo modello. Una cifra che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile per uno smartphone lanciato appena a settembre 2026. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scada.

Apple iPhone 18 Pro: potenza compatta con fotocamera ad apertura variabile

Il punto di forza principale di iPhone 18 Pro è senza dubbio il nuovo sistema fotografico. La fotocamera principale Fusion da 48MP introduce per la prima volta nella gamma Pro un’apertura variabile tra ƒ/1.48 e ƒ/4.0, capace di garantire scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione e una profondità di campo professionale, abbinata a uno zoom ottico 8x. A completare il comparto fotografico c’è la fotocamera anteriore Center Stage da 18MP, mentre in fase video è supportato il 4K Dolby Vision a 60fps.

Sotto la scocca unibody in alluminio batte il nuovo chip A20 Pro, costruito con processo produttivo a 2 nanometri. La GPU a 7-core con Neural Accelerator offre un salto prestazionale fino al 40% rispetto al precedente A19 Pro, integrando anche il Ray Tracing hardware per il gaming. Secondo diverse schede tecniche dei rivenditori, il dispositivo monta 12GB di RAM abbinati a 256GB di storage non espandibile.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2622×1206 pixel supporta ProMotion fino a 120Hz, Always-On Display e Dynamic Island più compatta. Non mancano connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 2 e certificazione IP68 con resistenza fino a 6 metri di profondità. La batteria da 4.056 mAh garantisce fino a 45 ore di autonomia complessiva, con ricarica rapida al 50% in soli 15 minuti.

A differenza del fratello maggiore Pro Max, questo modello mantiene le stesse prestazioni hardware in un formato decisamente più maneggevole, risultando ideale per chi non vuole rinunciare alla potenza ma cerca un dispositivo più compatto da utilizzare quotidianamente.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Apple iPhone 18 Pro

Sconto e coupon: ecco come arrivare al prezzo più basso del web

Il prezzo di listino ufficiale per iPhone 18 Pro da 256GB è di 1.489€, cifra confermata dall’Apple Store e dalla maggior parte dei rivenditori italiani. Su eBay l’offerta attuale porta il prezzo a 1.299€, applicando il coupon PREZZOTOP10 al momento del checkout.

Lo sconto risultante è del 13%, pari a un risparmio diretto di 190€ rispetto al prezzo consigliato. Una cifra che, considerando le offerte attualmente disponibili sul mercato italiano (dove i prezzi migliori si attestavano intorno ai 1.349-1.419€), rende questa promozione il prezzo più basso del web per la versione Borgogna da 256GB.

Il prodotto è venduto come nuovo e originale, con disponibilità confermata al momento della pubblicazione. Vista la natura limitata del coupon, consigliamo di non attendere troppo per completare l’acquisto.

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