Le offerte del Black Friday stanno coinvolgendo tanti prodotti per la pulizia intelligente della casa, anche a marchio Tineco: tra i più interessanti possiamo trovare in particolare Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, lavapavimenti a vapore lanciata la scorsa estate e ora in offerta sia su Amazon (con coupon) sia sul sito ufficiale del brand. Vediamo come approfittarne.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam: pulizia a vapore contro le macchie ostinate

La pulizia dei pavimenti può rivelarsi faticosa quando si ha a che vedere con macchie secche, residui incrostati e sporco accumulato nelle fughe. Proprio per questo Tineco propone FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, modello che promette di combinare rapidità, potenza e praticità nella gestione dello sporco più ostinato. Dalla preparazione del dispositivo alle operazioni post-utilizzo, ogni funzione della lavapavimenti è pensata per ridurre le attese e semplificare i passaggi che possono sottrarre tempo alla quotidianità.

Cuore di questo modello Tineco è la BoostSteam Technology, progettata per rendere disponibile il getto di vapore in modo quasi istantaneo: raggiunge la temperatura di esercizio in circa 20 secondi alla prima attivazione, e in appena 5 secondi per le erogazioni successive. Il vapore fino a 230°C è l’ideale per contrastare residui secchi e macchie ostinate, e si abbina alla tecnologia ReverseScrub con rotazione inversa della spazzola per intensificare la pulizia, anche delle fughe tra le piastrelle.

Per quanto riguarda l’aspirazione, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam arriva fino a 25.000 Pa. Può riconoscere autonomamente le condizioni della superficie e adattare il proprio funzionamento, e grazie al design HyperStretch a 180° si reclina completamente per agevolare il passaggio sotto mobili e arredi bassi.

Una volta terminata la pulizia, entra in gioco la base con sistema di autopulizia FlashDry, che si occupa automaticamente del rullo, lavandolo e asciugandolo con aria calda fino a 110°C. Di conseguenza, il rullo resta più pulito e asciutto tra una sessione e l’altra, liberando dalla manutenzione quotidiana.

In offerta per il Black Friday con coupon

La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam è stata lanciata la scorsa estate al prezzo consigliato di 699 euro, ma in questi giorni di Black Friday potete portarla a casa a un prezzo promozionale. La proposta è valida fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento scorte, e riguarda sia lo store online Tineco sia Amazon.

Proprio su Amazon è attivo il prezzo più conveniente. Sullo store ufficiale lo sconto fa scendere il prezzo a 579,99 euro, mentre su Amazon si arriva a 549,99 euro, ulteriormente ribassabili con il coupon TINECOBFIT: in sostanza, potete acquistare la lavapavimenti Tineco a 516,99 euro, con uno sconto totale di più di 180 euro.