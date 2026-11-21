Centotrentacinque ore di autonomia in un paio di cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore e supporto Hi-Res Audio sembrano un traguardo difficile da raggiungere in questa fascia di prezzo. Nothing Headphone (a), nella colorazione Giallo in edizione limitata, dimostra che non è così. Il prezzo di questo modello, già competitivo al lancio, è appena sceso ai minimi storici su Amazon, rendendo l’acquisto ancora più interessante per chi cerca un prodotto dal design distintivo senza svuotare il portafoglio. Il dispositivo è inoltre tra i protagonisti più ricercati di questo Black Friday. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto conviene portarselo a casa adesso.

Nothing headphone (a): driver al titanio e autonomia da record

Il cuore sonoro di queste cuffie è rappresentato da driver da 40 mm con diaframma rivestito in titanio, realizzato in materiale PEN e poliuretano, capace di raggiungere una pressione sonora massima di 110 dB. La certificazione Hi-Resolution Audio Wireless e il supporto al codec LDAC permettono di gestire file audio fino a 24 bit / 96 kHz, mentre il Spatial Audio arricchisce ulteriormente l’esperienza d’ascolto. La personalizzazione passa dall’app Nothing X, con equalizzatore a otto bande e profili curati dalla community.

Sul fronte del silenzio, il sistema ANC adattivo raggiunge fino a 40 dB / 2 kHz e si adatta in tempo reale all’ambiente circostante, con tre preset manuali (Low, Mid, High) e una modalità Trasparenza supportata da un array di 5 microfoni HD.

Il vero punto di forza resta però l’autonomia: fino a 135 ore con ANC spento e 75 ore con ANC attivo, con ricarica rapida che garantisce 8 ore di ascolto dopo soli 5 minuti di carica. Un dato che batte molti modelli premium della concorrenza. A completare il quadro, connettività Bluetooth 5.4 con Dual Connection, ingresso USB-C e jack da 3,5 mm, controlli fisici tramite rullino e paddle sui padiglioni, memory foam per il comfort e certificazione IP52 contro polvere e schizzi d’acqua.

Per ulteriori dettagli: la nostra recensione completa di Nothing Headphone (a)

Nothing headphone (a) giallo: sconto da non perdere

Il prezzo di listino di Nothing Headphone (a) in colorazione Giallo è di 159€, ma grazie a questa promozione su Amazon è possibile portarsele a casa a 99€, con uno sconto di circa il 38% e un risparmio di 60€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, che lo rende uno dei prodotti più interessanti e venduti in questo periodo di Black Friday. La disponibilità riguarda la variante Giallo, edizione limitata lanciata successivamente alle colorazioni Black, White e Pink, quindi conviene muoversi prima che le scorte si esauriscano.

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