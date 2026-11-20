Pesa quanto un tablet ma lavora come un workstation: LG gram 16ZB90S porta in Italia la nuova generazione gram 2026 con un display da 16 pollici racchiuso in appena 1199 grammi. Mentre la maggior parte dei notebook da 16″ supera tranquillamente i due chili, LG continua a sfidare le leggi della fisica con uno chassis che non sacrifica potenza né autonomia. Il prezzo di listino di 1.499€ lascia ora spazio a una promozione aggressiva firmata MediaWorld, capace di abbattere il costo in modo decisamente consistente. Vediamo come.

LG gram 16ZB90S: leggerezza e potenza senza compromessi

Il segreto di LG gram 16ZB90S sta tutto nell’equilibrio tra portabilità e prestazioni. Lo chassis misura 355,1 x 242,3 x 16,8 mm in colorazione Black, un formato compatto per uno schermo che offre comunque ampio spazio di lavoro grazie al pannello IPS WQXGA da 16 pollici con risoluzione 2560×1600 in formato 16:10. Questo rapporto d’aspetto, più verticale rispetto al classico 16:9, regala maggiore superficie utile per documenti, fogli di calcolo e editing, mentre la copertura cromatica DCI-P3 al 99% garantisce colori fedeli anche per chi lavora con foto e video.

Il cuore del sistema è il nuovo processore Intel Core Ultra 5 115U, dotato di NPU dedicata per l’accelerazione di funzioni basate su intelligenza artificiale e per ottimizzare i consumi energetici durante il multitasking. Accompagnano la CPU 16GB di RAM LPDDR5X e un SSD NVMe Gen4 da 512GB, con la possibilità di espandere lo storage grazie al doppio slot SSD presente sulla scheda madre, una soluzione non scontata in un ultrabook di questo peso.

Tra le dotazioni spiccano:

Webcam Full HD IR con riconoscimento facciale per il login sicuro

Audio certificato Dolby Atmos

Connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Batteria da 77 WHr , tra le più capienti della categoria

, tra le più capienti della categoria Windows 11 Home preinstallato

L’autonomia elevata, unita al peso contenuto, rende questo notebook particolarmente indicato per chi si sposta spesso tra casa, ufficio e università, senza dover rinunciare a uno schermo generoso.

Prezzo minimo, sconto bomba su MediaWorld

Il prezzo consigliato di 1.499€ scende drasticamente fino a 622,08€ su MediaWorld, con uno sconto che sfiora il 58% e un risparmio secco di quasi 877€. Per ottenere questa cifra basta attivare lo sconto automatico IVA al checkout tramite carta MW Club, gratuita e richiedibile in pochi minuti per chi non la possedesse già. Una configurazione con Core Ultra 5, 16GB di RAM e 512GB di SSD a questa cifra rappresenta decisamente un’anomalia di mercato per un notebook di fascia premium appena lanciato.

Per non perdere occasioni come questa conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori offerte tech in tempo reale, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.