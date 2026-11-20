Un impianto a osmosi inversa senza lavori sotto il lavello, da collegare alla presa e usare subito: è la proposta di JIMMY R9 Pro, un purificatore d’acqua da banco che unisce osmosi inversa, sterilizzazione UV e un erogatore con acqua fredda e acqua calda a sei temperature. Per il Black Friday il prezzo è di 399,90€, e chi acquista sul sito ufficiale può contare anche su un codice sconto del 15%, JIMMYBF15, valido fino al 1° dicembre 2026.

BLACK FRIDAY 💰 JIMMY R9 Pro a 399,90€ per il Black Friday. Disponibile su Amazon, mentre sul sito ufficiale c’è il 15% di sconto con il codice JIMMYBF15, valido fino al 1° dicembre 2026.

Osmosi inversa a sette stadi con UV

Il punto di partenza è la filtrazione a sette stadi, che comprende una membrana a osmosi inversa da 0,0001 micron e una sterilizzazione UV. JIMMY dichiara la rimozione di oltre il 99% dei contaminanti, tra cui piombo, cloro, nitrati e PFAS, e un’azione testata su oltre mille sostanze. Sono dati del produttore, ma indicano chiaramente il tipo di utilizzo per cui il prodotto è pensato: chi vuole acqua da bere molto filtrata, a partire da un’acqua di rubinetto ricca di calcare o di residui.

Come ogni sistema a osmosi inversa, anche l’R9 Pro scarta una parte dell’acqua: il rapporto dichiarato tra acqua pura e acqua di scarto è di 3 a 1. La sterilizzazione UV è presente anche nelle caraffe in Tritan, cioè nei contenitori in cui si raccoglie l’acqua depurata.

L’erogatore è uno dei punti di forza. Oltre all’acqua fredda, con una temperatura tra 10 e 15 gradi, si può scegliere tra sei preset di acqua calda: 45, 55, 65, 75, 85 e 98 gradi. Il riscaldamento richiede circa 3 secondi, e la gamma di temperature copre dalle preparazioni per neonati a tè e infusi più delicati fino a caffè e tisane, senza dover regolare un bollitore a parte.

Si possono inoltre impostare quattro quantità di erogazione, da 120, 200, 300 e 500 millilitri, utili per riempire una tazza o una bottiglia senza guardare il flusso. Il pannello di controllo è un touchscreen LED con visualizzazione in tempo reale dei valori TDS e indicatore della vita dei filtri, mentre il blocco bambini evita che l’acqua calda venga erogata per sbaglio. L’uscita è illuminata, un dettaglio utile la sera.

Serbatoi, filtri e manutenzione

JIMMY R9 Pro lavora con un serbatoio dell’acqua grezza da 5,5 litri, rimovibile, e con due caraffe da 1 litro in Tritan privo di BPA per l’acqua depurata. Il sistema non richiede alcuna installazione idraulica: si riempie il serbatoio, si collega la presa e si inizia a usarlo.

I filtri sono tre e hanno una durata piuttosto lunga. Il prefiltro M2S, in microfibra e carbone attivo, dura 12 mesi, e così il filtro al carbone mineralizzante Q2S, mentre la membrana a osmosi RO-2.0S arriva a 24 mesi. La sostituzione avviene senza attrezzi, e la durata effettiva dipende dalla qualità dell’acqua e dall’uso. Nella confezione ci sono la macchina, il manuale, il vassoio raccogli-gocce, il coperchio superiore, due bicchieri per l’acqua depurata e tre cartucce filtranti.

Dimensioni e consumi

R9 Pro è un apparecchio da piano di lavoro con dimensioni di 381 x 252 x 367 millimetri e un peso di 9 chilogrammi. La potenza nominale è di 2.200 watt, quindi conviene non collegarlo sulla stessa linea di altri elettrodomestici di cucina molto energivori; in standby il consumo dichiarato scende a 1 watt. La garanzia è di 2 anni.

Il sistema è la risposta alle esigenze di chi vuole l’acqua dell’osmosi inversa senza pagare un impianto da incasso e senza interventi sulla rete idrica. Può avere senso in una casa in affitto, in cucine dove non c’è spazio sotto il lavello o per chi desidera un apparecchio che riunisca acqua fredda, acqua calda a temperatura regolabile e filtrazione avanzata. Il costo di gestione dipende dai filtri e dall’acqua di scarto, che con il rapporto di 3 a 1 è comunque un aspetto da valutare.

Prezzo e disponibilità

Per il Black Friday JIMMY R9 Pro costa 399,90€. Il prodotto è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale JIMMY, dove è possibile usare il codice JIMMYBF15 per ottenere il 15% di sconto, valido fino al 1° dicembre 2026. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.