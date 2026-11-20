Perché spendere oltre 100€ per auricolari true wireless con ANC quando HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX dimostrano che si può ottenere una dotazione tecnica completa a una cifra decisamente più contenuta? Lanciati da pochissimo sul mercato italiano, questi auricolari entry-level puntano tutto su autonomia fino a 80 ore, cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB e supporto LDAC per l’audio Hi-Res, caratteristiche che raramente si trovano insieme in questa fascia. Il prezzo, già sceso grazie alle promozioni Black Friday, tocca ora il suo minimo assoluto grazie a un coupon aggiuntivo che azzera ulteriormente il costo. Vediamo nel dettaglio cosa offrono e quanto si risparmia.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, leggerezza e autonomia da record

Con soli 4,3 grammi per auricolare, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX si candidano a essere tra gli in-ear con ANC più leggeri della categoria, un risultato ottenuto grazie a una piattaforma di simulazione ergonomica sviluppata analizzando oltre 10.000 profili auricolari diversi. Il design ovale con bordi smussati a 45 gradi, abbinato a una custodia semitrasparente dalla doppia finitura opaca e lucida, regala un’estetica sportiva senza rinunciare alla solidità costruttiva.

Il vero punto di forza resta però l’autonomia: fino a 80 ore complessive con la custodia e ANC disattivato, che scendono a 57 ore con la cancellazione del rumore attiva. La ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, un dettaglio prezioso per chi ha fretta.

Sul fronte audio, il driver turbo dinamico da 10 mm lavora in sinergia con il supporto al codec LDAC, capace di trasmettere fino a 990 kbps in wireless, circa tre volte i dati gestiti dal classico SBC. La cancellazione del rumore multimodale raggiunge una profondità massima di 52 dB grazie a tre microfoni per auricolare e a un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, pensato anche per garantire chiamate più nitide.

Non manca il Bluetooth 6.0 con connessione multipoint su due dispositivi contemporaneamente, funzionale su iOS, Android, EMUI e HarmonyOS grazie all’app HUAWEI Audio Connect, che mette a disposizione quattro profili audio preimpostati e un equalizzatore a dieci bande. La certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere e schizzi d’acqua, mentre la garanzia di 30 mesi aggiunge ulteriore tranquillità all’acquisto.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Sconto black friday più coupon: prezzo mai così basso

Il prezzo di listino di 79€ scende grazie alla promozione Black Friday, ma è l’aggiunta del codice sconto a rendere l’offerta davvero imperdibile. Inserendo il coupon HUAWEISE10 in fase di acquisto, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX nella colorazione bianca arrivano a soli 39€, con uno sconto che sfiora il 50% rispetto al prezzo originale. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, appena lanciato sul mercato italiano. L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma vista la combinazione di sconto automatico e coupon limitato nel tempo, conviene muoversi in fretta prima che la promozione scada.

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