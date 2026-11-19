Il Black Friday 2026 di Insta360 arriva con una delle promozioni più interessanti dell’anno per chi crea contenuti, viaggia, fa sport o semplicemente vuole migliorare la qualità delle proprie riprese.

Dal 19 al 30 novembre 2026, in occasione del BlackFriday, lo store ufficiale del brand applica sconti fino al 40% su una selezione molto ampia di prodotti: videocamere 360, action cam compatte, gimbal per smartphone, webcam con intelligenza artificiale e microfoni wireless.

Insta360 sceglie il Black Friday per rendere più accessibili i suoi prodotti più ambiti. Questa volta, però, l’offerta interessa anche modelli recentissimi come la X6, la X4 Air e la GO Ultra, oltre alla serie Luna e al microfono Wave. Tutti i prezzi indicati sono validi nello store ufficiale Insta360 e fanno riferimento al bundle Standard. Le promozioni saranno attive dal 19 novembre e termineranno il 30 novembre 2026.

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Le videocamere 360 in offerta

La categoria più importante è naturalmente quella delle videocamere a 360 gradi, il segmento che ha reso Insta360 uno dei nomi più riconoscibili nel mondo della creazione video. Qui si trovano sia i modelli di punta sia alternative più compatte, con risparmi che vanno da 30 a 151 euro.

La X5 è probabilmente l’acquisto più equilibrato dell’intera promozione. Il taglio di oltre 150 euro la rende particolarmente interessante per chi cerca una camera 360 di fascia alta, capace di adattarsi a viaggi, moto, sport, riprese immersive e contenuti social. La X5 registra video 360 gradi fino a 8K a 30 fps e foto fino a 72 MP, grazie a due sensori da 1/1,28 pollici e al sistema Triple AI Chip. Sono presenti anche PureVideo per migliorare le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, obiettivi sostituibili, una costruzione più resistente agli urti e la impermeabilità fino a 15 metri.

La X6 resta invece la scelta per chi vuole il top di gamma della serie X. Integra due sensori Sony da 1 pollice e registra nativamente video 360 gradi fino a 8K a 50 fps, con un sistema basato su tre chip AI dedicati all’elaborazione dell’immagine. Rispetto alla X5, promette anche un consumo energetico inferiore del 35% durante le riprese in 8K a 30 fps. Lo sconto è più contenuto, ma il risparmio di 70 euro può fare la differenza su un prodotto di questo livello, soprattutto per chi privilegia la massima qualità d’immagine e ha bisogno di riprese molto dettagliate.

Infine, la X4 Air scende sotto la soglia dei 300 euro, diventando una porta d’ingresso molto interessante nel mondo delle riprese a 360 gradi. Nonostante il formato ultraleggero di soli 165 grammi, supporta video 360 fino a 8K a 30 fps e foto 360 da 29 MP; può inoltre funzionare come action cam tradizionale, registrando in 4K a 60 fps con un singolo obiettivo. Sono supportate anche lenti sostituibili, la funzione FreeFrame per riformulare il video dopo la ripresa e memoria interna da 64 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Ace Pro e GO Ultra: action cam in promozione

Per chi non cerca necessariamente una videocamera 360, Insta360 propone anche le sue action cam più tradizionali e le mini-cam ultra compatte. In questa fascia troviamo due delle offerte più aggressive dell’intero Black Friday.

L’Ace Pro è il prodotto con la percentuale di sconto più alta dell’intera selezione: il 40% la porta a soli 199 euro. È un prezzo molto interessante per una camera pensata per vlog, riprese in movimento e contenuti verticali, soprattutto considerando che nell’edizione precedente era stata proposta a 249 euro. La Ace Pro integra un sensore da 1/1,3 pollici, registra video fino a 8K a 24 fps e foto fino a 48 MP, mentre supporta 4K a 120 fps e Full HD a 240 fps per riprese più fluide e slow motion. Grazie al chip AI da 5 nm e alla modalità PureVideo, migliora anche le performance nelle scene notturne, riducendo il rumore e recuperando dettaglio e dinamica.

La Ace Pro 2, invece, scende a 299 euro e rappresenta una scelta più moderna per chi desidera prestazioni superiori mantenendo un formato compatto. Utilizza un sensore 8K da 1/1,3 pollici abbinato a un obiettivo Leica SUMMARIT con angolo di vista di 157 gradi, e registra video fino a 8K a 30 fps oppure 4K a 120 fps. Sono presenti anche Active HDR in 4K a 60 fps, PureVideo per le riprese in bassa luminosità, foto da 50 MP, doppio schermo con display posteriore da 2,5 pollici e un sistema Dual AI Chip dedicato a elaborazione dell’immagine e riduzione del rumore.

Anche la GO Ultra merita attenzione: con il suo formato ridotto è pensata per chi vuole riprendere senza ingombrare, dal punto di vista della prima persona, durante viaggi, passeggiate, sport e attività quotidiane. Pesa appena 53 grammi e registra video fino a 4K a 60 fps, con possibilità di arrivare a 1080p a 240 fps per i slow motion. Al suo interno trova spazio un sensore da 1/1,28 pollici e un chip AI da 5 nm, che supportano la riduzione del rumore e l’ottimizzazione della gamma dinamica anche in condizioni di luce difficili. La camera può essere usata in modo autonomo oppure abbinata ai magneti e agli accessori inclusi nel bundle, per ottenere POV mani libere molto naturali.

Gimbal, webcam e audio

Il Black Friday 2026 non riguarda soltanto le videocamere. Insta360 mette in promozione anche strumenti utili per chi produce contenuti con lo smartphone, lavora da casa o fa streaming: gimbal, webcam e microfoni wireless.