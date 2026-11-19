HONOR ha presentato il Watch 6 Pro, il nuovo smartwatch di punta della sua gamma di indossabili, in vendita da oggi, 19 novembre, a partire da 379 euro. Display ultra-luminoso, lunetta in ceramica e un monitoraggio della salute che non si ferma mai: ecco cosa cambia rispetto al passato.

Un display da 5.500 nit con lunetta in ceramica

La parte visiva ruota attorno a un pannello tandem LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e un picco di luminosità che arriva a 5.500 nit. Il valore si raggiunge quando è illuminata solo una porzione dello schermo e serve a mantenere leggibili notifiche e metriche di allenamento anche sotto il sole diretto. HONOR sostiene di aver portato per la prima volta sui wearable la litografia di precisione di livello semiconduttore applicata al disegno dei pixel, allargando così l’angolo di visione e alzando il tetto della luminosità.

Il pannello è incorniciato da una lunetta in ceramica nanocristallina, ottenuta con un processo di sinterizzazione integrata che tocca i 1.400 °C, mentre la parte anteriore della cassa è in acciaio inossidabile 316L e il retro in polimero. Le dimensioni sono 46,3 mm per lato, 11,6 mm di spessore e 50,9 grammi di peso. La corona rotante ha forma ottagonale con taglio a diamante e lavorazione a doppio strato, ed è affiancata dal classico pulsante laterale. Per il cinturino si può scegliere tra il fluoroelastomero nero con trama intrecciata ispirata alle piste da corsa, realizzata con incisione laser e nano-impronta, e il più sobrio acciaio inossidabile. Nella configurazione venduta in Italia ci sono 32 MB di memoria e 4 GB di spazio.

Salute 24 ore su 24 e metriche da sportivo

Il monitoraggio si affida al nuovo Intelligent Sense System, che combina più lunghezze d’onda, un pattugliamento multi-ottico del percorso e un vetro antiriflesso per raggiungere gli strati profondi della pelle e raccogliere dati fisiologici più precisi. Con una scansione da un solo clic bastano 60 secondi per leggere frequenza cardiaca media, ossigeno nel sangue e livello di stress. Al mattino l’Enhanced Healthy Morning Report ricostruisce il quadro della notte precedente mettendo insieme sonno, energia e vitalità, variabilità della frequenza cardiaca, avvisi sui trend e indicatori di benessere quotidiano.

Per chi si allena sul serio, il pezzo forte è HONOR AccuTrack: doppia banda, tre antenne Star-Pointing e un algoritmo di fusione basato sull’intelligenza artificiale che, secondo l’azienda, tiene agganciato il segnale satellitare anche quando il polso cambia posizione, tra canyon urbani, boschi e montagne remote. Le modalità sportive superano le 120 e alcune prevedono analisi dedicate. Il Professional Running Coach valuta la postura di corsa, segue la frequenza cardiaca della soglia del lattato, blocca obiettivi di ritmo o battito con aggiustamenti dinamici e offre un coaching vocale in tempo reale basato sull’IA, per ora disponibile solo in inglese.

Fuori dai sentieri battuti, la modalità Outdoor Trail Running controlla quota e pressione barometrica e propone la navigazione Route Back per tornare sui propri passi. Sul campo da calcio la Professional Football Mode consente di calibrare a mano i confini del terreno e restituisce mappe di calore, distanza percorsa e velocità massima, mentre la Professional Badminton Mode riconosce più di sei tipi di colpo e disegna un grafico radar dello stile di gioco. I dati si condividono su Strava e l’orologio resiste ad acqua e polvere grazie alle certificazioni 5ATM, IP68, IP69 e IP69K. HONOR precisa che il dispositivo è privo di finalità mediche e che le misurazioni vanno considerate solo come riferimento.

Autonomia, pagamenti e prezzi di lancio

La batteria da 515 mAh promette fino a 18 giorni con la modalità ultra-longeva, dieci giorni con un utilizzo regolare e sette con l’Always-On Display sempre attivo. L’orologio fa da ponte tra ecosistemi con le notifiche Dual-Phone, così chiamate e messaggi arrivano sullo stesso polso sia da uno smartphone HONOR sia da un iPhone. Si comanda ruotando il polso (per spegnere la sveglia, rispondere o saltare un brano) oppure toccando lo schermo anche quando è bagnato da pioggia o sudore. Grazie alla collaborazione con Fidesmo, sui pagamenti contactless NFC sono supportate le carte Mastercard e Visa.

Quanto ai prezzi, il Watch 6 Pro arriva nelle colorazioni Silver e Black: si parte da 379 euro per la versione nera e da 429 euro per quella argentata, con spedizioni previste dal 27 novembre. Fino al 31 dicembre un coupon, AWEW6P, toglie 100 euro dal prezzo d’acquisto e porta il modello nero a 279,90 euro. Chi acquista un HONOR Choice Clip nello stesso periodo riceve in omaggio un cinturino in pelle, e l’offerta comprende dodici mesi di garanzia aggiuntiva, protezione dello schermo, servizio di sostituzione e copertura contro i danni causati dai liquidi.