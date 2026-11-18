Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartwatch che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti: stiamo parlando di OPPO Watch 5.

Si tratta dell’ultimo modello del popolare produttore cinese dedicato alla salute e al fitness e si caratterizza per una cassa quadrata, form factor su cui questo brand non puntava da tempo.

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Le principali caratteristiche di OPPO Watch 5

Forte di un display AMOLED da 1,85 pollici (protetto da uno strato di Gorilla Glass 5) che riesce a garantire una luminosità di picco di 3.000 nit, il nuovo smartwatch di OPPO viene venduto con un cinturino in silicone fluorurato.

Il punto di forza di OPPO Watch 5 è rappresentato dal pacchetto di funzionalità pensate per la salute e il fitness, con oltre 100 modalità di allenamento (incluso il tapis roulant inclinato), il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, l’analisi del sonno (con una valutazione del rischio di problemi respiratori notturni), la misurazione della temperatura del polso, una valutazione del benessere fisico e mentale e il monitoraggio del ciclo.

Tra le altre funzionalità di OPPO Watch 5 troviamo la gestione delle chiamate e delle notifiche, un assistente vocale e le chiavi digitali per le auto compatibili.

Queste sono le principali caratteristiche del nuovo smartwatch di OPPO:

display AMOLED da 1,85 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel (322 ppi) e luminosità fino a 3.000 nit

cassa quadrata in alluminio e vetro Gorilla Glass 5

chip BES2700BP

connettività Bluetooth 5.2 e NFC

GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS e QZSS

sensori: accelerometro, giroscopio, magnetometro, battito cardiaco, SpO2, temperatura del polso e luce ambientale

batteria da 351 mAh (tipica) con ricarica magnetica da 2,5 W e autonomia fino a 10 giorni (7 giorni con uso tipico, 3 giorni con Always-on Display)

scocca resistente a polvere e acqua (5 ATM, IP69, IP69K)

dimensioni: 42 x 37,27 x 9,2 mm

peso: 25 grammi senza cinturino (tra 42 e 46 grammi con cinturino a seconda della colorazione)

sistema operativo: ColorOS Watch 17, compatibile con Android 10 (e versioni successive) e iOS 16 (e versioni successive)

OPPO Watch 5 è disponibile in Italia in 3 colorazioni (Twinkle Purple, Mint Green e Cool Black) al prezzo di 179,99 euro. Lo potete acquistare sul sito ufficiale.