Lenovo IdeaPad Slim 3 è da sempre uno dei notebook più acquistati su Amazon, e questa notte la situazione potrebbe ripetersi: con l’inizio del Black Friday Amazon (e delle relative promozioni AliExpress), il prezzo di questo laptop è crollato a un livello che non si vedeva da tempo. Non stiamo parlando di un semplice sconto stagionale, ma di una cifra che si avvicina al minimo storico per questa configurazione con processore Intel Core Ultra 7. Chi cercava un’occasione per cambiare portatile senza svuotare il portafoglio, questa notte potrebbe trovarla. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quanto conviene davvero.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza AI-ready in formato tascabile

Il cuore pulsante di questo notebook è l’Intel Core Ultra 7 355, chip di ultima generazione con architettura 8 core (4P + 4LPE) / 8 thread e Turbo Boost fino a 4.7GHz. La vera particolarità sta nella NPU dedicata fino a 49 TOPS, che abilita tutte le funzionalità Copilot+ PC con elaborazione AI direttamente on-device, senza bisogno di appoggiarsi al cloud per molte operazioni intelligenti.

A supportare il processore troviamo 16GB di RAM e un SSD da 512GB PCIe 4.0 NVMe, combinazione che garantisce multitasking fluido anche con decine di schede browser aperte e applicazioni Office in esecuzione contemporanea. Lo storage, tra l’altro, lascia margine di espansione futura grazie al secondo slot M.2.

Il display da 15.3 pollici WUXGA (1920×1200) IPS con formato 16:10 offre più spazio verticale utile durante la produttività quotidiana, con luminosità di 400 nits e certificazione TÜV Low Blue Light per proteggere gli occhi nelle sessioni prolungate.

Punti di forza principali:

Processore Intel Core Ultra 7 355 con NPU per AI integrata

16GB RAM per multitasking senza rallentamenti

SSD veloce da 512GB espandibile

Design sottile, peso di circa 1,6 kg

Webcam FHD con IR per Windows Hello

Da segnalare che il caricabatterie non è incluso nella confezione e la scheda grafica integrata non è pensata per gaming impegnativo, ma per un uso d’ufficio e domestico resta una scelta solida.

Lenovo IdeaPad Slim 3: lo sconto che aspettavate

Il prezzo di listino di 1.199€ scende questa notte a soli 699€ su Amazon, con uno sconto del 42% che rappresenta una delle migliori occasioni mai registrate per questo modello. Il prodotto era già stato avvistato intorno agli 899€ nei mesi scorsi, ma la cifra attuale segna un ulteriore taglio deciso, complice l’avvio ufficiale del Black Friday. Disponibilità verificata direttamente sulla pagina Amazon, consigliamo di affrettarvi vista la natura limitata di queste promozioni notturne.

Per non perdere altre occasioni come questa durante la notte del Black Friday, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech per le migliori offerte tech in tempo reale, oppure a ErroriBomba se cercate errori di prezzo e sconti pazzeschi su qualsiasi categoria di prodotto.