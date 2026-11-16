Aggiornare l’infotainment dell’auto senza cambiare la vettura è uno dei modi più economici per rendere moderno un abitacolo di qualche anno fa, e il Black Friday è il momento giusto per farlo. Ottocast ha avviato le sue promozioni sul proprio store ufficiale ottocast.it, con dieci prodotti distribuiti su quattro linee e riduzioni che arrivano fino al 59% rispetto al prezzo di listino. L’iniziativa dura fino al 29 novembre, con un anticipo di circa due settimane sull’evento vero e proprio.

Il meccanismo è in due tempi. Ogni prodotto è già proposto a un prezzo promozionale di base, sul quale si applica un ulteriore 10% inserendo un coupon nel carrello: EARLY10 fino al 22 novembre e BF10 dal 23 al 29 novembre. Il prezzo finale è identico a prescindere dal codice usato, quindi non c’è alcuna convenienza ad aspettare l’ultimo giorno, se non per chi preferisce decidere con calma.

BLACK FRIDAY 💰 Black Friday Ottocast su ottocast.it, fino al 29 novembre 2026: prezzi già scontati e un ulteriore 10% con il coupon EARLY10 (fino al 22 novembre) o BF10 (dal 23 al 29 novembre), da inserire nel carrello. I coupon sono validi solo sul sito ufficiale.

Qui sotto trovate tutte le offerte, divise per linea. I prezzi indicati sono quelli finali con il coupon applicato; tra parentesi il listino e il prezzo promozionale di base.

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Adattatori wireless Ottowireless

È la linea più accessibile e rappresentativa del marchio: piccoli adattatori che permettono di usare CarPlay o Android Auto senza cavo. Con il coupon si resta tutti sotto i 50 euro, con sconti compresi tra il 54% e il 55%.

Intrattenimento in auto con OttoPlus

La linea OttoPlus è pensata per chi vuole portare in auto video, app e servizi in streaming. Qui si trova anche lo sconto più consistente dell’intera campagna, quello del Play2Video X, e l’AI box P3 Pro, il prodotto più costoso del gruppo.

Sia il Play2Video Ultra sia il Play2Video X, con il coupon, scendono sotto i 100 euro.

Sicurezza e cura dell’abitacolo con OttoSafe

La linea OttoSafe riunisce due proposte dedicate alla sicurezza e alla cura dell’abitacolo: una dash cam abbinata all’adattatore wireless e il Cabin Care.

Ottocast OttoSafe Cam: 107,99€ (listino 189,99€, promo 119,99€), sconto del 43%

Ottocast Cabin Care: 98,10€ (listino 149,00€, promo 109,00€), sconto del 34%

Schermi portatili OttoScreen

Chiude la gamma la linea OttoScreen, con due schermi pensati per chi non dispone di un display di serie compatibile con CarPlay o Android Auto.

Ottocast Ottoscreen AI: 152,99€ (listino 226,98€, promo 169,99€), sconto del 33%

Ottocast ScreenFlow: 116,99€ (listino 203,98€, promo 129,99€), sconto del 43%

Prezzo e disponibilità

Le offerte sono disponibili esclusivamente sullo store ufficiale ottocast.it fino al 29 novembre 2026, e i coupon EARLY10 e BF10 sono validi solo sul sito e nei periodi indicati. Come sempre, prezzi e disponibilità possono variare nel corso della promozione, quindi vi consigliamo di verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine.

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