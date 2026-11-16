Il conto alla rovescia per il Black Friday entra nel vivo. Con la scadenza ufficiale fissata per il prossimo 19 novembre, nella notte sono scattate le prime promozioni anticipate su Amazon dedicate al comparto audio. La selezione comprende cuffie over-ear, modelli pensati per il gaming, auricolari true wireless e dispositivi di fascia alta proposti a prezzi ridotti rispetto ai listini ufficiali.

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Panoramica delle promozioni: dai top di gamma alle soluzioni economiche

L’iniziativa anticipata copre diverse fasce di prezzo e tipologie di utilizzo, spaziando dai modelli di stampo puramente consumer fino alle cuffie progettate per le sessioni di gioco su console e PC.

Tra i ribassi più consistenti spiccano i prodotti di fascia alta, come le cuffie premium Sonos Ace proposte a 199,00€ rispetto ai 449,00€ di listino, e gli auricolari Beats Studio Buds + ribassati a 89,00€ invece di 199,95€. Sul versante della riproduzione ad alta fedeltà si segnalano anche le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Special Edition a 213,49€ e le Bowers & Wilkins Pi6 a 147,00€.

Per gli appassionati di gaming e periferiche dedicate, la selezione include le SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox a 142,49€ (anziché 214,64€) e le cuffie wireless Corsair VOID v2 a 79,99€. Non mancano alternative più accessibili per l’ascolto quotidiano, tra cui le CMF by Nothing Buds Pro 2 a 36,95€ e le Skullcandy Hesh Evo a 39,99€.

Riepilogo delle offerte principali per categoria:

Cuffie Over-Ear Premium: Sonos Ace (199,00€), Sennheiser MOMENTUM 4 SE (213,49€), Nothing Headphone (a) (99,00€)

Sonos Ace (199,00€), Sennheiser MOMENTUM 4 SE (213,49€), Nothing Headphone (a) (99,00€) Auricolari True Wireless: Beats Studio Buds + (89,00€), CMF by Nothing Buds Pro 2 (36,95€), Bowers & Wilkins Pi6 (147,00€)

Beats Studio Buds + (89,00€), CMF by Nothing Buds Pro 2 (36,95€), Bowers & Wilkins Pi6 (147,00€) Gaming & Multimedia: SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox (142,49€), Corsair VOID v2 Wireless (79,99€), JBL Quantum 250 (46,94€)

Disponibilità e consigli per l’acquisto

Trattandosi di sconti legati alla fase preliminare del Black Friday, le scorte dei prodotti più richiesti potrebbero esaurirsi rapidamente o subire variazioni di prezzo in prossimità della giornata clou del 19 novembre. È consigliabile verificare la disponibilità diretta dei singoli articoli tramite i link dedicati.

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