La famiglia Ring Watch di Casio si allarga da oggi, 16 novembre, con due nuovi modelli: il CRW-002D-1AER in acciaio argentato e il CRW-002G-9AER con finitura dorata. I prezzi sono 119,00 € e 139,00 €, e li trovate sul sito italiano del marchio, nello store G-SHOCK di Milano e presso i rivenditori autorizzati.

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Acciaio, vetro minerale e misure da dito

L’idea è semplice e le misure sono minime: far stare in un anello tutto ciò che serve a un orologio digitale. Il modello misura 25,2 × 18,2 × 6,2 mm e pesa 15 grammi. Cassa e bracciale sono in acciaio inossidabile, il display è protetto da vetro minerale. La tenuta all’acqua risponde alla norma ISO 22810, ma Casio non ha reso nota una profondità precisa.

Il disegno riprende le linee dell’A168, il digitale classico del marchio giapponese, ricreato in scala ridottissima. L’anello è pensato per una misura 22 (US 10.5, EU U), con una circonferenza di circa 62,8 mm e un diametro interno di 20 mm. Nella confezione ci sono due distanziali che permettono di scendere alla 19 o alla 16: la circonferenza diventa allora di 59,7 mm o 56,6 mm e il diametro interno di 19 e 18 mm.

Le funzioni di sempre, in miniatura

Anche con lo spazio risicato, le dotazioni restano quelle tipiche dei digitali Casio: doppia indicazione dell’ora, cronometro al centesimo di secondo, allarme giornaliero e calendario automatico, con formato a 12 o 24 ore a scelta. C’è poi la funzione Time Flash: un LED bianco lampeggia all’orario impostato o allo scoccare dell’ora, utile quando la luce scarseggia. Il quadrante è un LCD a sette segmenti.

L’alimentazione è affidata a una pila SR621SW, standard e facile da sostituire, che secondo Casio dura fino a due anni, con uno scarto dichiarato di ±30 secondi al mese. Mancano i sensori per il fitness o il monitoraggio della salute: l’orologio misura soltanto il tempo.

Dallo yubiwa pipe del 1946 all’anello di oggi

Spostare un orologio dal polso al dito è anche un esercizio di miniaturizzazione, ma la scelta richiama lo yubiwa pipe, il tubo-anello sviluppato nel 1946 dalla Kashio Seisakujo, la futura Casio Computer Co., Ltd., che diede una spinta ai primi anni di attività dell’azienda. Quello spunto viene oggi riletto in chiave contemporanea, tra cultura digitale, accessori e sperimentazione, senza nostalgia ma con lo stesso gesto di ingegno.