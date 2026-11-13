Sedia Poltrona Gaming Ergonomica con Schienale Regolabile Cuscino Lombare

Sedia in stile racing, non brandizzata, pensata per postazioni gaming e scrivanie da ufficio. Lo schienale è reclinabile da 90° a 135°, per passare dalla postura di lavoro al relax, e la dotazione comprende cuscino cervicale, cuscino lombare e poggiapiedi estraibile. Il sedile è in schiuma ad alta densità con rivestimento in pelle PU, facile da pulire. La base in nylon a cinque razze con rotelle in PU garantisce rotazione a 360°. Dotazione completa a un prezzo aggressivo, con materiali di fascia economica.

Disponibile in offerta a 47€ invece di 99€ su AliExpress

RMF Sedia Ufficio Ergonomica Professionale Reclinabile con Poggiapiedi

Modello a marchio RMF PRO in versione “ufficio”, con uno stile più sobrio e professionale rispetto alla sorella gaming, ideale per smart working e relax. La reclinazione arriva fino a 135° e il poggiapiedi retrattile è integrato nella struttura. Lo schienale ergonomico segue la curvatura della colonna, con supporto lombare e cervicale. Sedile, schienale e braccioli sono imbottiti in schiuma ad alta densità. Completano la dotazione ruote girevoli, poggiatesta e altezza regolabile con sollevamento pneumatico.

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