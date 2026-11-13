Amazon ha presentato due nuovi dispositivi Ring, il Drone Cam e il Rover Cam. Sono i primi prodotti di Ring Robotics e, anziché restare fermi in un angolo, si spostano per andare a vedere cosa succede quando scatta un allarme.

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Come funzionano i pattugliamenti autonomi

L’azienda punta sulla flessibilità: al posto di una serie di telecamere fisse, i due robot (uno su ruote, l’altro in volo) rispondono agli allarmi e agli avvisi dei sensori su porte e finestre, raggiungono il punto da verificare e trasmettono il video in diretta.

Entrambi si orientano in autonomia grazie ad AI Pilot, un sistema sviluppato internamente che combina le telecamere dei dispositivi, modelli di visione dedicati, sensori a bordo ed elaborazione sul cloud. La configurazione è semplice: si porta il drone in giro per gli ambienti, oppure si lascia che il rover esplori da solo, e ciò che vede diventa una mappa della casa. Il sistema riconosce le stanze e propone i punti da pattugliare, come una porta sul retro, le finestre o un corridoio lungo, e se ne possono aggiungere altri secondo le proprie esigenze.

Quando parte un giro di controllo, AI Pilot calcola il percorso più rapido verso il punto fissato sulla mappa e poi si adatta in tempo reale, aggirando mobili, scaffali e qualsiasi ostacolo incontri. I pattugliamenti si possono impostare su un orario fisso o avviare a mano, ma i due dispositivi reagiscono anche da soli: se si attiva una telecamera, un sensore o un allarme Ring, si dirigono verso i punti stabiliti per verificare. Il Rover, in particolare, continua a riconoscere il movimento delle persone e, appena nota qualcosa nel suo campo visivo, può avvisare e iniziare a registrare, anche mentre è nella base di ricarica. Pattugliamenti programmati e visione dei filmati registrati dal Rover richiedono però un abbonamento Ring Protect.

Prezzi, date di uscita e disponibilità

Il Rover Cam costerà 999,99 dollari, con spedizioni dal 16 dicembre, e le preordinazioni sono già aperte. Il Drone Cam costa 249,99 dollari e sarà consegnato a partire dal 27 gennaio 2027, ma per ora non si può prenotare: manca ancora l’autorizzazione FCC necessaria per metterlo in vendita.

Al momento i due prodotti sono destinati agli Stati Uniti. Non c’è nessuna indicazione su una disponibilità in Italia, né un prezzo in euro.

Rover Cam per le aziende, drone in 2K

I due dispositivi hanno pubblici diversi. Il Rover Cam si rivolge ad aziende, negozi, uffici e magazzini: monta una telecamera a periscopio che vede oltre banconi e scaffali, registra fino al 4K e dispone di sirena e luci lampeggianti per allontanare eventuali intrusi, oltre a una modalità sleep che ritrae l’obiettivo e spegne il microfono. Il progetto riprende l’esperienza di Astro for Business, il robot di sicurezza su ruote lanciato da Amazon nel novembre 2023 a partire da 2.350 dollari.

Il drone, dal canto suo, registra in 2K e ruota di 360 gradi. Ring aveva annunciato un modello da interni già nel 2020, ma il progetto ha subito diversi ridisegni: far convivere in un dispositivo che vola telecamere, sensori, batterie ed eliche si era rivelato complicato.