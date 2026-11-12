OnePlus Watch Lite, il primo smartwatch entry-level del brand, è ora disponibile a un prezzo fortemente scontato, un’occasione pensata per chi cerca autonomia reale senza rinunciare a un design premium. Il modello si distingue per una cassa in acciaio inossidabile 316L spessa appena 8,9 mm, che lo rende lo smartwatch rotondo più sottile mai realizzato dal brand. Il prezzo crolla grazie all’offerta in paigna e a un coupon dedicato, portando lo sconto quasi al 50% rispetto al listino. Vediamo come approfittarne.

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OnePlus Watch Lite, l’equilibrio tra sottigliezza e autonomia da record

La particolarità tecnica che distingue OnePlus Watch Lite dalla concorrenza è l’abbinamento tra un display AMOLED da 1,46 pollici con risoluzione 464×464 pixel e una batteria capace di garantire fino a 10 giorni di utilizzo in modalità risparmio energetico. Il merito va al processore BES2800BP con core Cortex-M55 e NPU dedicato, abbinato a un sistema operativo RTOS personalizzato basato su OxygenOS Watch 7.1, molto più efficiente rispetto ai tradizionali Wear OS.

Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit in modalità Sport, risultando leggibile anche sotto il sole diretto, e integra la tecnologia Aqua Touch per l’utilizzo con mani bagnate durante gli allenamenti. La certificazione IP68 e la resistenza fino a 5 ATM lo rendono adatto anche al nuoto.

Tra le specifiche che convincono:

Cassa in acciaio inossidabile 316L, peso di soli 59 grammi con cinturino

con cinturino GPS Dual-Band L1+L5 con supporto GLONASS, BeiDou e Galileo

Sensori per frequenza cardiaca , SpO2 e temperatura cutanea

, e temperatura cutanea Oltre 100 modalità sportive con riconoscimento automatico

con riconoscimento automatico Ricarica rapida: 10 minuti per un’intera giornata d’uso

Il comparto sensori, unito al monitoraggio del sonno e dei livelli di stress, rende questo smartwatch una scelta solida per chi cerca un compagno affidabile per il fitness quotidiano, pur mancando di connettività Wi-Fi e delle funzionalità smart più avanzate tipiche dei modelli Wear OS superiori.

Sconto quasi al 50%, il prezzo scende sotto i 70€

Il prezzo medio per l’Italia di OnePlus Watch Lite è di 129€, ma grazie all’offerta disponibile su AliExpress e al coupon sconto, il prezzo finale scende a soli 66,2€. Per ottenere questo prezzo basta cumulare lo sconto già presente in pagina con il codice coupon ITD1106, che applica un ulteriore taglio di 6€.

Il risparmio complessivo supera il 48% rispetto al prezzo di listino, un’occasione interessante per chi cerca uno smartwatch con autonomia reale e design premium senza spendere una fortuna. L’offerta è disponibile su AliExpress fino a esaurimento scorte.

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