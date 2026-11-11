Dimenticatevi i 49,99€ che fino a poco tempo fa venivano spacciati per “affare dell’anno”. Le cuffiette Nothing Ear (a) crollano oggi a un prezzo che nessun altro store aveva ancora proposto, nemmeno durante il Black Friday più aggressivo. Con una cancellazione del rumore fino a 45 dB, audio Hi-Res con LDAC e un’autonomia monstre di 42,5 ore complessive, il brand di Carl Pei dimostra ancora una volta che il design trasparente non è l’unico motivo per cui vale la pena sceglierli. Vediamo nel dettaglio cosa li rende un acquisto quasi obbligato a questa cifra.

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Nothing Ear (a): suono hi-res e ANC adattiva in un corpo trasparente

Il driver dinamico da 11 mm in PMI+TPU rappresenta il cuore pulsante di questi auricolari, promettendo secondo Nothing il doppio della potenza rispetto ai precedenti Ear (2), grazie anche a due prese d’aria aggiuntive pensate per migliorare il flusso interno e restituire bassi più profondi. La certificazione Hi-Res Audio si accompagna al supporto del codec LDAC, capace di riprodurre fino a 24 bit/96 kHz con una velocità massima di 990 kbps, un dettaglio che su questa fascia di prezzo non è affatto scontato. Attraverso l’app Nothing X è possibile intervenire sul suono con un equalizzatore di base, mentre l’Advanced Equaliser resta riservato alla fascia superiore della gamma.

Sul fronte della cancellazione del rumore, gli Ear (a) offrono un’ANC adattiva fino a 45 dB, con tre livelli di intensità selezionabili manualmente oppure gestiti automaticamente dalla modalità “Adaptive”. Il sistema rileva eventuali perdite di tenuta tra auricolare e condotto uditivo, regolando di conseguenza la cancellazione per mantenerla sempre efficace. Per le chiamate, tre microfoni ad alta definizione per lato lavorano insieme a un algoritmo AI capace di filtrare oltre 28 milioni di campioni sonori.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Certificazione IP54 per gli auricolari e IPX2 per la custodia

Autonomia fino a 9,5 ore con ANC disattivata, 5,5 ore con ANC attiva

Ricarica rapida: 10 minuti di carica per 10 ore di ascolto

Connessione dual device e supporto a Google Fast Pair / Microsoft Swift Pair

Integrazione con ChatGPT, disponibile però solo sugli smartphone Nothing compatibili

Rispetto alla Ear di fascia alta, la rinuncia più evidente riguarda l’assenza della ricarica wireless, insieme al mancato supporto al codec LHDC 5.0: un compromesso comprensibile considerando il posizionamento di prezzo dell’intera gamma.

Sconto record: Nothing Ear (a) a prezzo mai visto prima

Il prezzo di listino di 99€ scende oggi a soli 37€ su AliExpress, con uno sconto che sfiora il 63% e un risparmio concreto di 62€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, ben al di sotto dei 49,99€ visti durante le promozioni più aggressive su altri store. Un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve, considerando che la disponibilità in queste condizioni tende a esaurirsi rapidamente.

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