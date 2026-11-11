Mercoledì 11 novembre la Commissione europea ha presentato il Digital Fairness Act, la proposta di regolamento con cui Bruxelles vuole mettere al bando i dark pattern, le loot box per i minori e gli abbonamenti impossibili da disdire. Chi non si adegua rischia una sanzione fino al 6% del fatturato globale annuo.

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Cosa cambia per chi compra online

Il testo introduce un divieto generale delle interfacce costruite per condizionare le scelte di chi naviga, con un elenco di pratiche vietate in ogni circostanza: dalle false scarsità (tipo “ultimi pezzi disponibili”) alle opzioni a pagamento già preselezionate, dai pop-up insistenti alle notifiche ingannevoli, fino ai percorsi di disdetta volutamente contorti. La Commissione potrà ampliare la lista senza riaprire la legge, e i consumatori potranno disattivare anche le funzioni pensate per creare dipendenza e spingere a spendere in modo compulsivo.

Sul fronte dei prezzi, dovranno essere chiari e trasparenti anche quando si paga con valute virtuali dentro un gioco o un’app. Negli eventi culturali e sportivi che usano prezzi dinamici, le code virtuali dovranno mostrare in tempo reale quanto costa il biglietto in quel momento e quanto potrebbe costare al massimo.

Per gli abbonamenti, disdire dovrà richiedere pochi clic e non essere più complicato che iscriversi. I rinnovi automatici non voluti dovranno fermarsi e, al termine di una prova gratuita, servirà il consenso del consumatore prima di addebitare il pagamento. Il regolamento mette poi nel mirino il marketing degli influencer, chiedendo trasparenza sui contenuti commerciali, e le inserzioni e i prezzi personalizzati rivolti ai minori. L’obiettivo dichiarato è garantire online la stessa tutela di cui si gode offline, con un risparmio stimato per i consumatori europei fino a 13,7 miliardi di euro l’anno.

Le nostre norme a tutela dei consumatori aiuteranno a garantire che le imprese competano sul valore dei loro prodotti e servizi, non sulla capacità di sfruttare i consumatori o di eludere le regole.

Così il commissario alla Giustizia Michael McGrath riassume la proposta, che a suo dire punta a rendere più difficile fare impresa in modo sleale, e non fare impresa in genere.

Loot box e minori

Le loot box a pagamento saranno vietate a chi non ha ancora compiuto 18 anni e dovranno dichiarare le probabilità di vincita. Ogni giocatore, anche maggiorenne, potrà comunque disattivarle. Regole stringenti riguardano anche le valute virtuali nei giochi, che dovranno mostrare il controvalore in denaro reale e restare disattivate di default per i bambini, salvo approvazione dei genitori.

Il testo interviene inoltre sulle pratiche che incoraggiano i minori a spendere troppo, come le sollecitazioni ripetute a effettuare acquisti.

Sanzioni e stato della proposta

La soglia del 6% del fatturato globale annuo vale per i casi transfrontalieri di larga scala, quelli che la Commissione indagherà direttamente. Insieme al Digital Fairness Act, infatti, Bruxelles propone di spostare il potere di controllo dagli Stati membri a un sistema più centralizzato, con poteri di indagine diretti sui casi di ampia portata, un coordinamento più rapido con i governi nazionali e strumenti più incisivi verso le aziende con sede fuori dall’Unione.

Il pacchetto abrogherebbe la direttiva del 2005 sulle pratiche commerciali sleali e sostituirebbe 27 normative nazionali con un unico regolamento applicabile a chiunque si rivolga ai consumatori europei, ovunque sia stabilito. McGrath l’ha definita la più importante riforma delle norme UE a tutela dei consumatori da oltre vent’anni, ma resta una proposta: il testo dovrà passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e alcune imprese l’hanno già criticato per le sovrapposizioni con leggi esistenti e con un piano separato per proteggere i minori online.