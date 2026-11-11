Anthropic ha accettato di spendere 3,4 miliardi di dollari per assicurarsi 1,7 GW di generatori alimentati a gas destinati ai propri data center. L’azienda rileva gli ordini che il fornitore texano OnePWR Solutions aveva piazzato presso Caterpillar circa due anni fa. L’intesa, chiusa a fine settembre, comprende anche ingegneria e costruzione per installare le macchine.

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Che cosa prevede l’intesa con OnePWR

Anthropic lascia fuori l’acquisto di OnePWR e subentra invece nelle commesse che questa aveva già preso con Caterpillar. Gli ordini avevano bisogno di finanziamenti aggiuntivi per andare in porto. Rilevandoli, il laboratorio evita di ripartire da zero e di attendere che Caterpillar liberi un nuovo spazio nella propria programmazione produttiva per un ordine di dimensioni maggiori. L’accordo comprende i generatori e anche ingegneria e costruzione, quindi Anthropic si assicura qualcosa in più del solo equipaggiamento.

OnePWR ha sede a San Antonio, in Texas. Sul mercato la notizia ha smosso il titolo di Caterpillar, che lunedì 9 novembre ha guadagnato il 6,61% chiudendo a 595,53 dollari. Nel terzo trimestre la società ha registrato vendite per 20,7 miliardi di dollari, in crescita del 17%. Il segmento Power Generation è salito del 30% a 3,4 miliardi, trainato proprio da turbine e grandi motori alternativi per i data center. Né Anthropic né OnePWR hanno commentato l’operazione.

Ordini in coda e tempi di consegna

I tempi dell’accordo pesano quanto il suo valore. A livello globale gli ordini di turbine hanno superato i 100 GW, mentre la capacità produttiva si ferma tra 60 e 70 GW. Negli Stati Uniti i tempi medi di consegna hanno raggiunto i sei anni, con richieste che si spingono fino al 2030 o al 2031. La scarsità spinge a cercare alternative, e cresce la domanda di turbine usate o rigenerate, compresi motori a reazione dismessi riconvertiti per produrre elettricità. Anche queste soluzioni hanno però dei limiti, tra manutenzione, vita residua delle macchine e idoneità a un funzionamento continuo.

Per Anthropic è il più grande acquisto noto di equipaggiamento per la generazione di energia da parte di un laboratorio di AI di frontiera, una mossa che punta a dare all’azienda maggiore controllo sul proprio portafoglio di data center. All’inizio del mese la società ha dichiarato impegni per cloud e data center pari a 895,4 miliardi di dollari fino al 2045. Nei documenti preparatori della quotazione in borsa avverte che trasformatori, turbine, generatori e sottostazioni possono richiedere anni prima di essere disponibili, con i produttori alle prese con prezzi più alti, dazi e capacità limitata. Si aspetta inoltre una concorrenza più agguerrita tra gli utenti per le stesse forniture di gas naturale e per la capacità dei gasdotti.

Le critiche ambientali

È piuttosto preoccupante. Questo tipo di generatori ha un impatto ambientale devastante.

È il commento che Shakeel Hashim, fondatore di ReadTransformer, ha affidato a un post su X a proposito dell’acquisto di Anthropic. La sua reazione tocca un punto che l’azienda dovrà affrontare mentre amplia la propria infrastruttura energetica: assicurarsi elettricità in fretta lascia intatti i costi ambientali della generazione.