Il Black Friday di Booking.com si svolge in due finestre: dall’11 al 18 novembre c’è l’accesso anticipato riservato ai membri Genius, poi dal 19 novembre al 2 dicembre arriva la promozione vera e propria, con sconti su voli, autonoleggio, attrazioni e trasferimenti aeroportuali. Le prenotazioni fatte in questi giorni coprono partenze distribuite lungo tutto l’anno successivo.

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Accesso anticipato per i membri Genius

Mercoledì 11 novembre parte una settimana dedicata a chi ha già un profilo Genius: fino al 18 novembre questi utenti possono contare su sconti riservati ai voli diretti in una selezione di mercati che comprende anche l’Italia. Le prenotazioni aperte in questa fase possono riguardare partenze fino a 365 giorni di distanza, quindi anche la prossima estate e oltre.

La promozione principale

Dal 19 novembre al 2 dicembre gli sconti si estendono a ogni passaggio dell’itinerario. Il taglio arriva al 25% sul noleggio auto, al 20% su attrazioni ed esperienze e al 15% sui trasferimenti da e per l’aeroporto, con riduzioni anche sui voli. Completano il quadro le condizioni di flessibilità: la cancellazione gratuita e la formula “prenota ora, paga dopo” permettono di bloccare una soluzione senza versare subito l’intero importo.

Il viaggiatore italiano tra strategia e colpi di scena

Le rilevazioni di Booking.com descrivono un modo di viaggiare meno improvvisato di quanto si potrebbe pensare. Il 34% degli italiani (35% a livello EMEA) sceglie dove andare partendo da sconti e promozioni: più che impulsività, un life hack per finanziare esperienze che altrimenti resterebbero fuori portata. Il 31% opta deliberatamente per la bassa stagione e il 20% prenota con largo anticipo per assicurarsi le soluzioni migliori.

Il resto è voglia di uscire dai percorsi noti. A livello globale il 77% dei viaggiatori desidera un viaggio con il colpo di scena, il cosiddetto Plot Twist Trip, lontano dalla propria comfort zone.

L’85% dei consumatori italiani si dice pronto ad affidarsi all’intelligenza artificiale per organizzare i soggiorni, mentre tra le coppie il 47% preferisce escursioni all’aperto e trekking alla classica cena romantica, la tendenza definita Trailside Therapy. Per l’87% delle persone, poi, affrontare un volo a lungo raggio ha senso solo se il relax e le coccole cominciano già a bordo, in quell’Hotel in the Sky che fa del viaggio stesso una parte della vacanza.