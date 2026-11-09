Il generatore musicale basato sull’intelligenza artificiale Suno si trova ad affrontare due nuove cause legali per presunta violazione del copyright e utilizzo non autorizzato delle opere e dell’identità di artisti famosi. Questa volta a portare la società in tribunale sono i detentori dei diritti musicali di Elvis Presley e Eight Mile Style, l’editore che controlla centinaia di registrazioni di Eminem, tra cui alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Le due denunce, presentate separatamente presso dei tribunali federali, si aggiungono alle numerose controversie che coinvolgono Suno e il settore musicale, ancora alle prese con le questioni legate all’addestramento dei modelli generativi, alla tutela del diritto d’autore e allo sfruttamento commerciale delle opere degli artisti. Al centro delle nuove accuse c’è la possibilità per gli utenti di generare brani che riproducono la voce, le caratteristiche musicali o in testi di musicisti famosi senza averne ottenuto l’autorizzazione.

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Le accuse dei detentori dei diritti di Elvis Presley ed Eminem

La prima causa è stata presentata da un gruppo che comprende Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing e altri soggetti che detengono diritti legati alla musica di Elvis Presley. Secondo i querelanti, Suno avrebbe violato il copyright e sfruttato l’identità del cantante consentendo agli utenti di generare nuove canzoni che ne riproducono le caratteristiche vocali.

In particolare, la denuncia di 51 pagine sostiene che la piattaforma violi anche l’ELVIS Act (Ensuring Likeness Voice and Image Security Act), una legge approvata nel Tennessee nel 2024 proprio per proteggere la voce e l’immagine degli artisti dall’utilizzo non autorizzato da parte delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. I querelanti contestano a Suno la possibilità di creare brani che riproducano quello che viene descritto come il ricco timbro vocale di Presley, senza alcuna licenza.

La seconda denuncia arriva invece da Eight Mile Style, società che detiene i diritti di centinaia di registrazioni di Eminem, comprese canzoni molto conosciute come Lose Yourself, Without Me e The Real Slim Shady. In questo caso, l’accusa riguarda la possibilità di generare brani e testi che riprenderebbero quelli del rapper, violando i diritti d’autore sulle opere originali; è importante precisare che Eminem non è personalmente coinvolto nella causa, l’azione legale è stata avviata dall’editore che detiene i diritti sulle registrazioni.

Entrambe le denunce includono alcuni esempi di canzoni generate attraverso Suno che, secondo i querelanti, riprodurrebbero le caratteristiche musicali e vocali di Presley oppure conterrebbero testi riconducibili al lavoro di Eminem.

Gli avvocati che rappresentano i due gruppi hanno utilizzato parole particolarmente dure nei confronti della società, sostenendo che Suno si sarebbe appropriata meccanicamente dell’identità, del lavoro, della creatività e del tempo degli artisti per ottenere un profitto. Nel caso Presley, la denuncia contiene anche una frase destinata a riassumere le preoccupazioni dell’industria musicale nei confronti dell’intelligenza artificiale: “Il prossimo Elvis non prenderà in mano una chitarra“.

Secondo i legali, la diffusione di strumenti capaci di replicare in pochi secondi risultati che richiedono anni di studio e lavoro rischia di rendere sempre meno conveniente intraprendere una carriera creativa, soprattutto per le nuove generazioni.

Suno, dal canto suo, ha respinto le accuse. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato a Variety che la piattaforma nasce per aiutare le persone a creare musica nuova e originale, non per sfruttare l’immagine o il nome degli artisti. La società sostiene inoltre di vietare le richieste che fanno riferimento a nomi specifici di musicisti o canzoni e di collaborare con fornitori esterni per individuare possibili violazioni nei file audio e nei testi caricati dagli utenti. L’azienda ha aggiunto di lavorare costantemente per rafforzare le proprie misure di protezione.

Le nuove cause si inseriscono in un quadro giudiziario già piuttosto complicato per Suno e per le aziende che sviluppano strumenti basati sull’intelligenza artificiale. La questione dell’utilizzo delle identità degli artisti era emersa anche in una causa collettiva intentata da Jason Isbell e altri musicisti, che hanno accusato la piattaforma di consentire la creazione di brani capaci di riprodurre le loro caratteristiche artistiche.

In quel caso, i querelanti hanno sostenuto che fosse possibile aggirare le restrizioni del servizio attraverso richieste formulate in modo particolare, per esempio descrivendo il tono e il fraseggio di un artista, utilizzando nomi alternativi oppure inserendo spazi tra le lettere del suo nome; anche in questa circostanza Suno ha contestato le accuse, sostenendo che chiedere una canzone nello stile di un artista non costituisca di per sé un comportamento illegale.

Non è la prima volta, inoltre, che i detentori dei diritti musicali di Elvis Presley portano in tribunale un’azienda tecnologica. Il mese scorso Authentic Brands Group e altri editori hanno avviato una causa federale contro Anthropic, accusando la società di aver utilizzato senza autorizzazione 274 canzoni di Presley per addestrare il proprio chatbot Claude. In quel procedimento è stato richiesto un risarcimento di 48,6 milioni di dollari, insieme alla cessazione delle presunte violazioni del copyright. Anche Anthropic ha respinto le accuse.

Eight Mile Style, invece, aveva già citato in giudizio Meta a giugno, chiedendo circa 110 milioni di dollari di risarcimento per l’archiviazione non autorizzata di 243 registrazioni di Eminem nelle librerie di Facebook, WhatsApp e Instagram. Meta ha definito la causa fantasiosa, ma un giudice federale del Michigan ha stabilito che il procedimento potesse proseguire con la fase istruttoria.

Le cause delle major discografiche, gli accordi e gli investimenti in Suno

Nel frattempo, Suno continua ad affrontare le contestazioni di diversi protagonisti dell’industria musicale, tra cui Universal Music Group e Sony Music Entertainment, oltre all’editore indipendente Round Hill Music. Warner Music Group ha invece raggiunto un accordo con la società lo scorso anno, scegliendo la strada delle licenze anziché proseguire la battaglia legale.

Gli accordi con Warner Music Group, BMG e Believe hanno contribuito allo sviluppo del modello Suno v6, presentato a settembre con il supporto di alcune etichette discografiche; il nuovo modello ha però provocato ulteriori contestazioni da parte di Sony Music e Universal Music Group, che lo hanno definito il risultato dello stesso sistema di utilizzo illecito delle opere protette.

Nonostante le controversie, la situazione legale non sembra aver frenato gli investimenti nella società: a giugno Suno ha raccolto 400 milioni di dollari in un round di finanziamento che ha portato la sua valutazione a 5,4 miliardi di dollari. Le nuove cause dimostrano comunque quanto sia ancora lontano un equilibrio condiviso tra le possibilità offerte dalla generazione musicale tramite intelligenza artificiale e la tutela del lavoro di artisti, autori ed editori.