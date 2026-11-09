Il 1 aprile 2027 terminerà il Servizio a Tutele Graduali (STG), il regime transitorio che dal luglio 2024 ha accompagnato milioni di famiglie italiane nel passaggio dalla Maggior Tutela al mercato libero. Sono circa 3,6 milioni i clienti domestici italiani che, a partire da questa data, potrebbero avere conseguenze sulle prossime bollette della luce.

Il Servizio a Tutele Graduali era stato introdotto qualche anno fa per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili, che, alla fine della Maggior Tutela, non avevano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Si trattava di una soluzione temporanea, con condizioni economiche definite attraverso apposite procedure, pensata per concedere alle famiglie altro tempo prima di scegliere un nuovo fornitore o contratto.

In queste settimane, gli utenti interessati stanno iniziando a ricevere dai rispettivi fornitori le prime comunicazioni relative alla fine del servizio. Non si tratta di un semplice avviso informativo, ma di un passaggio importante che invita i consumatori a valutare le alternative disponibili prima della scadenza: chi non dovesse prendere alcuna decisione, infatti, verrà trasferito automaticamente a una nuova offerta del mercato libero, senza interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

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Chi dovrà cambiare contratto dal 1 aprile 2027

Come già detto, a partire dal 1 aprile 2027 il Servizio a Tutele Graduali non sarà più disponibile per i clienti domestici non vulnerabili. Chi non avrà scelto autonomamente un’altra offerta entro il 31 marzo 2027 verrà trasferito automaticamente all’offerta di mercato libero più conveniente tra quelle proposte dal proprio attuale fornitore.

Il passaggio avverrà senza interruzioni della fornitura, senza la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto e senza modifiche alle modalità di ricezione delle bollette, mentre l’offerta sarà individuata e applicata direttamente dal venditore sulla base della stima della spesa annua più bassa tra quelle disponibili a dicembre 2026. Il nuovo contratto avrà una durata minima di 12 mesi e non saranno previsti costi per un eventuale recesso anticipato. Va da sé, quindi, che gli utenti interessati potranno comunque passare ad un’altra offerta del mercato libero anche oltre questa data.

La situazione è diversa, invece, per i clienti considerati vulnerabili, ossia gli utenti che hanno compiuto 75 anni, le persone con disabilità, chi percepisce il bonus sociale per motivi economici e chi necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate dalla rete elettrica. Per queste persone è previsto il passaggio automatico al Servizio di Maggior Tutela, con condizioni economiche regolate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Anche in questo caso non ci saranno interruzioni della fornitura e resterà comunque possibile scegliere un’offerta del mercato libero in qualunque momento.

Come i fornitori si stanno preparando alla scadenza del 1 aprile

Su indicazioni di ARERA, i diversi fornitori di energia elettrica hanno preparato un calendario di comunicazioni da qui ai prossimi mesi. Dopo i primi messaggi informativi già in distribuzione in questi giorni, a dicembre 2026 gli utenti riceveranno una comunicazione sintetica con le condizioni economiche e contrattuali della nuova offerta che verrà applicata automaticamente ad aprile. Tra gennaio e marzo 2027 arriverà inoltre un promemoria con il codice dell’offerta, utilizzabile per confrontarla con le altre proposte disponibili sul mercato.

La ricezione di questi documenti servirà proprio per aiutare i clienti interessati ad orientarsi al meglio nelle offerte del mercato libero. Per capire quale contratto sia realmente conveniente, infatti, non basta guardare esclusivamente al prezzo dell’energia espresso in euro per kWh. Bisogna considerare altri fattori, come i costi fissi di commercializzazione, i consumi annuali effettivi e la potenza del contatore. Per effettuare un confronto è disponibile il Portale Offerte di ARERA, uno strumento gratuito che permette di consultare le proposte dei diversi operatori sulla base delle proprie esigenze.

Nonostante il termine ultimo del 1 aprile 2027 sia ormai ufficializzato, resta ancora aperta la possibilità di una proroga. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha confermato di stare valutando alcune misure per prolungare fino al 31 dicembre 2027 le attuali condizioni del Servizio a Tutele Graduali, considerando l’instabilità del mercato energetico e l’andamento dei prezzi. Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di una possibilità e non è stata ancora presa una decisione definitiva.