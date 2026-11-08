Trovare auricolari true wireless con doppi driver, doppi DAC e cancellazione del rumore fino a 50dB sotto i 100€ sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. OnePlus Buds Pro 3, co-sviluppati con gli esperti audio danesi di Dynaudio, scendono ora a un prezzo che li rende accessibili come mai prima d’ora. Lo sconto applicato supera il 60% rispetto al prezzo di listino, un’occasione che vale la pena approfondire prima che l’offerta termini.

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OnePlus Buds Pro 3, quando il suono diventa una collaborazione d’autore

La particolarità principale di OnePlus Buds Pro 3 risiede nella collaborazione con Dynaudio, azienda danese di riferimento nell’alta fedeltà, che ha curato ogni aspetto della resa sonora. Per la prima volta nella gamma OnePlus, troviamo due DAC indipendenti per ciascun auricolare, abbinati a un sistema a doppio driver composto da un woofer da 11mm con doppio magnete e un tweeter da 6mm con bobina vocale da 35 micrometri. Il risultato è una riproduzione fedele sia dei bassi profondi che dei dettagli più sottili delle frequenze alte, con una frequenza di risposta che spazia da 10Hz a 40KHz.

La cancellazione del rumore adattiva raggiunge i 50dB, con una capacità di soppressione vocale doppia rispetto alla generazione precedente, regolandosi automaticamente in base all’ambiente circostante. Non manca l’Audio Spaziale con Head Tracking, reso ancora più interessante dal rendering proprietario on-device, che garantisce un suono 3D immersivo anche su dispositivi privi di supporto nativo, sia Android che iOS.

Per gli amanti dell’alta risoluzione, il codec LHDC 5.0 supporta bitrate fino a 1Mbps con audio a 24-bit e 192kHz. La connettività sfrutta il Bluetooth 5.4, con modalità gioco che riduce la latenza fino a 94ms e possibilità di abbinamento multipoint a due dispositivi contemporaneamente.

Sul fronte autonomia, la batteria garantisce fino a 43 ore complessive con la custodia, mentre la certificazione IP55 assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendoli adatti anche per l’uso sportivo. I controlli touch a stelo sono stati arricchiti con un nuovo gesto scorrevole per il volume, assente nella generazione precedente.

Sconto del 60% su OnePlus Buds Pro 3, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di OnePlus Buds Pro 3 si attesta normalmente sui 169€, ma grazie alla promozione attuale su AliExpress è possibile acquistarli a soli 67€, con un risparmio di oltre 100€ e uno sconto che sfiora il 60%. Per ottenere il prezzo più basso è necessario applicare uno dei coupon disponibili: TUTTOA14, ITAFF14 oppure ITD1114. Chi desidera massimizzare il risparmio può inoltre unirsi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto, ottenendo un rimborso aggiuntivo che parte dal 5% e può salire fino al 7%.

L’offerta riguarda la versione globale del prodotto, disponibile sia nella colorazione Midnight Opus che Lunar Radiance, completa di custodia di ricarica, cavo Type-C e gommini intercambiabili in quattro taglie.

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