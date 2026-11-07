Un pannello RGB MiniLED che genera colore puro senza passare da un backlight tradizionale, un sistema audio firmato Devialet da 90W, il primo supporto al nuovo Dolby Vision 2 testato dalla stampa internazionale. Hisense 65UR9S non è il solito smart TV di fascia alta, e oggi la cifra da sborsare per portarselo a casa crolla a un livello che raramente si è visto nel segmento premium. Il prezzo di listino sfiora i 2.300€, ma grazie a uno sconto che si aggira attorno al 58% la soglia d’accesso diventa improvvisamente molto più democratica. Vediamo come funziona l’offerta e perché questo pannello da 65 pollici merita attenzione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Hisense 65UR9S, il pannello che riscrive le regole del colore

Il cuore pulsante di questo televisore è la tecnologia Chromagic, un pannello RGB MiniLED che genera luce rossa, verde e blu individualmente invece di filtrarla da un backlight tradizionale. Il risultato è una resa cromatica più pura, gestita dal processore proprietario Hi-View AI Engine RGB. Le specifiche parlano chiaro: risoluzione 4K Ultra HD a 3.840×2.160 pixel, pannello VA da 65 pollici con angoli di visione di 178°, refresh rate che spazia da 48 fino a 170 Hz nativi, perfetti per il gaming più esigente.

Una caratteristica che fa davvero la differenza negli ambienti domestici è il trattamento anti-glare dello schermo, pensato per abbattere i riflessi anche nelle stanze più luminose. Sul fronte HDR il supporto è completo: HDR10, HLG, HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ, ma soprattutto il 65UR9S è stato il primo modello testato con il nuovissimo Dolby Vision 2, che secondo le recensioni internazionali garantisce colori naturali, privi di banding e perfettamente bilanciati. A completare il quadro, la certificazione IMAX Enhanced e la Filmmaker Mode.

Il comparto audio merita un capitolo a parte: sistema surround 4.1.2 Dolby Atmos e DTS:X da 90W totali, calibrato da Devialet, con configurazione 2x15W + 2x10W + 20W + 2x10W e subwoofer dedicato. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Pentonic 800 con 4GB di RAM e 128GB di storage, sistema operativo VIDAA, connettività Wi-Fi 6 tri-banda, Bluetooth 5.4, porte HDMI 2.1 con ALLM e VRR fino a 170Hz, oltre a una porta USB-C e supporto AirPlay 2.

Sconto da urlo: prezzo minimo del periodo su Amazon

L’offerta attuale su Amazon rappresenta probabilmente il miglior momento per acquistare questo televisore. Il prezzo in pagina si ferma a 1.096€, ma attivando il cashback di 300€ disponibile sul sito ufficiale Hisense (hisensepromo.it) il prezzo finale scende a soli 796€, contro un prezzo precedente di 1.899€. Stiamo parlando di uno sconto che supera il 58%, con un risparmio reale di oltre mille euro rispetto al prezzo di listino originale di 2.299€.

Vale la pena sottolineare che si tratta di un calo di prezzo molto significativo rispetto ai valori normalmente osservati sul mercato italiano per questo modello, rendendo l’operazione decisamente conveniente per chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto verso un TV di fascia alta. L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma considerando la volatilità tipica di questi prodotti e il meccanismo del rimborso da attivare separatamente, conviene muoversi rapidamente prima che le condizioni cambino.

Per non perdere occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech dove arrivano in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi tipo di prodotto.