Trovare un notebook gaming capace di reggere titoli moderni a 144Hz senza svuotare il portafoglio è la sfida di molti appassionati. MSI Cyborg 15 B2RWEKG-082IT si presenta con una combinazione hardware interessante, Intel Core 7 240H e NVIDIA GeForce RTX 5050, affiancata da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD NVMe. Il prezzo scende fino a toccare un risparmio di ben 300€ rispetto al listino, con l’offerta valida solo fino a mezzanotte. Vediamo come questo notebook dal design cyberpunk si posiziona nella fascia entry-level/mid-range del gaming portatile.

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MSI Cyborg 15, l’estetica mech che nasconde una CPU ibrida

La serie Cyborg di MSI si distingue immediatamente per il suo design dall’estetica sci-fi, con inserti semi-trasparenti che richiamano lo stile mech, un tratto distintivo rispetto ai tanti notebook gaming “anonimi” della stessa fascia di prezzo. Sotto la scocca in plastica con coperchio metallico batte un Intel Core 7 240H, processore con architettura ibrida a 10 core (6 Performance + 4 Efficient) e 16 thread, capace di raggiungere 5,2 GHz in boost e affiancato da 24 MB di cache Smart Cache Intel.

Sul fronte grafico troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7 basata su architettura Blackwell, pensata per gestire con fluidità i titoli più recenti in Full HD. Il display IPS-Level da 15,6 pollici con refresh rate a 144 Hz garantisce una resa fluida nei giochi competitivi, elemento particolarmente apprezzato da chi gioca a titoli sparatutto o racing.

La dotazione di memoria comprende 16 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe PCIe4 da 1 TB, sufficienti per gestire sistema operativo, giochi e applicazioni senza compromessi di spazio. Da segnalare che la RAM è espandibile fino a 96 GB totali, grazie ai due slot SO-DIMM presenti, un vantaggio per chi desidera potenziare la macchina in futuro.

Tra le chicche distintive spicca la presenza dell’otturatore di privacy per la webcam, una caratteristica non scontata nei notebook da gaming di questa fascia. Il peso contenuto di circa 2,2 kg lo rende inoltre abbastanza trasportabile per chi necessita di portarlo spesso fuori casa.

Specifiche principali a colpo d’occhio:

  • CPU: Intel Core 7 240H, 10 core/16 thread, fino a 5,2 GHz
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop, 8 GB GDDR7
  • RAM: 16 GB DDR5, espandibile fino a 96 GB
  • Storage: SSD NVMe PCIe4 da 1 TB
  • Display: 15,6″ IPS-Level Full HD, 144 Hz
  • Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth
  • Peso: circa 2,2 kg

Sconto lampo su MSI Cyborg 15, offerta a tempo

MediaWorld propone MSI Cyborg 15 B2RWEKG-082IT a 999€, contro un prezzo di listino di 1299€. Il risparmio ammonta a 300€, pari a uno sconto del 23% circa, una percentuale interessante considerando che si tratta della configurazione italiana con SSD da 1 TB. L’offerta è però a tempo limitato, con scadenza fissata a mezzanotte, motivo per cui chi è interessato dovrebbe valutare l’acquisto senza perdere troppo tempo.

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