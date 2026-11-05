Carl Pei non sembra convinto che il futuro dell’Intelligenza Artificiale passi inevitabilmente da un nuovo gadget destinato a tutti. Il CEO di Nothing ha pubblicato un lungo intervento intitolato Toolmakers, in cui mette in discussione la corsa dell’industria tecnologica verso il cosiddetto “momento iPhone dell’AI”: quel dispositivo rivoluzionario, magari un pendente, un pin intelligente, degli occhiali o un compagno digitale, capace di rendere l’AI parte naturale della quotidianità. Per Pei, invece, il settore sta forse cercando una scorciatoia.

La tesi è netta: prima di immaginare un prodotto consumer destinato a miliardi di persone, l’AI deve dimostrare il proprio valore dove le persone lavorano. Secondo il fondatore di Nothing, la prossima grande occasione non sta nell’inventare una nuova categoria di hardware, ma nello sviluppare strumenti capaci di aiutare davvero gli utenti a fare più cose, meglio e con meno attrito.

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Il “momento iPhone” dell’AI è ancora lontano

Pei parte da un’osservazione storica: l’iPhone non è nato dal nulla. È stato il punto d’arrivo di circa trent’anni di evoluzione che ha attraversato i cercapersone, i primi telefoni cellulari e gli smartphone, fino a trasformare il telefono in un vero computer da tasca. In altre parole, l’iPhone è stato la sintesi di decenni di innovazione nata prima nei contesti professionali e poi diventata cultura di massa.

L’AI, al contrario, sarebbe solo all’inizio di questo percorso. Per questo Pei considera prematuro cercare oggi il dispositivo che ne diventerà il simbolo. La domanda consumer esiste, ma rimane confinata in poche nicchie; quella legata al lavoro conoscitivo, invece, è molto più ampia e concreta.

“Cercare l’iPhone dell’AI oggi è un vicolo cieco”, sintetizza di fatto la posizione di Carl Pei nel suo articolo. Quando quel prodotto arriverà, potrebbe assumere una forma mai immaginata oppure unire più dispositivi esistenti in uno solo, ma nascerà, secondo la sua visione, dal lavoro fatto negli anni precedenti sugli strumenti di produttività.

Prima il lavoro, poi la vita di tutti i giorni

La storia della tecnologia, per Pei, segue uno schema ricorrente: le innovazioni si affermano inizialmente come strumenti professionali, diventano affidabili e accessibili, e solo in un secondo momento conquistano il grande pubblico. Il personal computer ha iniziato come macchina per fogli di calcolo ed elaborazione testi, prima di diventare uno strumento per musica, giochi e creatività. I telefoni cellulari, a loro volta, sono nati come telefoni da auto per chi lavorava in movimento, prima di raggiungere i teenager e poi l’intera società.

L’AI starebbe ripercorrendo la stessa strada. Il codice, l’IT, l’assistenza clienti e il settore legale sono tra le aree in cui le aziende stanno già investendo di più in soluzioni AI specializzate. Perfino il chatbot presente in quasi un miliardo di tasche, osserva Pei, è alla base uno strumento di produttività.

Da qui la conclusione: il product-market fit dell’AI arriverà prima nella produttività, nei tool che le persone usano ogni giorno per portare a termine attività reali. Solo dopo, su quelle fondamenta, potrà nascere il prodotto consumer che il settore sta inseguendo.

Il vero limite: l’AI non conosce il nostro contesto

Il punto più interessante dell’articolo riguarda il cosiddetto context gap, il divario di contesto. I modelli e gli agenti AI sono ormai capaci di lavorare in modo sorprendente, ma sanno ancora pochissimo della vita quotidiana di chi li utilizza. Anche quando vengono collegati a email, calendari e conversazioni di lavoro, gli utenti devono continuare a spiegare retroscena, priorità, relazioni e sfumature.

Pei descrive una dinamica molto riconoscibile: metà del lavoro necessario per usare l’AI consiste nel fornirle il contesto. Si copiano schermate, si incollano messaggi, si riassumono discussioni e si ricostruiscono situazioni nel campo di testo. Nel frattempo, le informazioni più preziose, un’idea nata durante un caffè, una frase ascoltata per caso, una riflessione che sblocca un progetto, spesso non arrivano mai al modello.

Per il CEO di Nothing, la chiave non è soltanto rendere i modelli più intelligenti, ma rendere il contesto accessibile all’AI. E quel contesto non vive dentro una chat: vive negli strumenti che portiamo con noi, nelle conversazioni, nelle idee e nelle esperienze quotidiane. Colmare questa distanza potrebbe trasformare l’utilità dell’AI già disponibile oggi.

Oltre la chat: strumenti proattivi, non semplici finestre di dialogo

La critica alle interfacce conversazionali è implicita ma evidente. Per Pei, il futuro dell’AI non può restare imprigionato in una casella di testo. Gli strumenti della prossima generazione dovrebbero essere in grado di agire in modo proattivo, occupandosi delle attività ripetitive e lasciando alle persone il tempo per il lavoro creativo e strategico.

La visione è quella di un passaggio netto: oggi l’utente lavora con l’AI; domani l’AI dovrebbe lavorare per l’utente. Non come sostituto, ma come assistente capace di guadagnarsi fiducia e accesso alle informazioni necessarie per essere utile senza dover essere istruito ogni volta.

È una prospettiva che tocca anche il modo in cui le organizzazioni lavoreranno. Se gli agenti avranno accesso al contesto giusto, cambierà non solo il rapporto tra persona e macchina, ma anche il modo in cui team, aziende e collaboratori esterni interagiscono tra loro.

Anche gli strumenti professionali possono essere belli

Non manca una riflessione sul design, tema centrale nell’identità di Nothing. Pei contesta l’idea, ormai radicata, secondo cui gli strumenti di lavoro debbano essere funzionali ma privi di personalità: scatole beige, speaker da sala riunioni, oggetti pensati per essere ignorati. Secondo il CEO, un tool trascurato comunica ogni giorno a chi lo usa quanto poco valore si attribuisce al suo lavoro.

Il riferimento è alla Olivetti Valentine, la macchina da scrivere portatile del 1969 disegnata da Ettore Sottsass, capace di unire utilità, colore e carattere. Per Pei, è la prova che anche un oggetto strettamente professionale può essere desiderabile, curato e capace di suscitare emozioni.

È qui che Nothing vede la propria occasione. L’azienda dichiara di voler ispirare la creatività rendendo la tecnologia divertente e ritiene che, per la prima volta, la categoria tecnologica più importante del momento sia aperta proprio nel campo in cui l’azienda crede di eccellere: unire hardware, software e un linguaggio estetico riconoscibile.

Il primo prodotto AI-native di Nothing arriva il mese prossimo

La parte più concreta dell’annuncio riguarda il prossimo lancio. Carl Pei rivela che il primo prodotto AI-native di Nothing sarà presentato il mese prossimo. Non si tratterà di un dispositivo con un nuovo schermo e, sottolinea lo stesso CEO, non avrebbe mai potuto essere una semplice app.

Le informazioni restano volutamente vaghe: nessun nome, nessuna immagine, nessun dettaglio tecnico. Ma la formula scelta da Pei, “è uno strumento, costruito con la personalità e la cura che definiscono un prodotto Nothing” suggerisce un oggetto pensato per l’uso quotidiano e probabilmente legato alla cattura o alla gestione del contesto.

L’assenza di display è un indizio rilevante. Nothing sembra voler evitare la strada del nuovo schermo da aggiungere alla vita dell’utente, puntando invece su una forma d’interazione diversa. Resta da capire se si tratterà di un wearable, di un accessorio audio, di un dispositivo da scrivania o di qualcosa di completamente inedito.

Perché Nothing crede di avere le carte in regola

Pei sostiene che Nothing parta da una posizione privilegiata. L’azienda sviluppa prodotti in modo integrato, con hardware e software sotto lo stesso tetto, possiede un design immediatamente riconoscibile e ha già decine di milioni di dispositivi nelle tasche e nelle orecchie degli utenti.

È una base che potrebbe consentire all’azienda di raccogliere contesto in modo più naturale rispetto a un’app isolata, pur restando aperte tutte le questioni legate a privacy, permessi, trasparenza e fiducia. Proprio la fiducia, del resto, è uno dei concetti centrali dell’articolo: senza di essa, l’accesso al contesto personale non potrà mai diventare una proposta credibile.

La scommessa di Nothing è quindi chiara. Mentre gran parte del settore cerca il prodotto miracoloso che renderà l’AI irresistibile per i consumatori, Carl Pei propone di costruire prima gli strumenti dell’era dell’intelligenza: oggetti utili, belli, affidabili e capaci di capire il contesto. Il “momento iPhone” dell’AI, suggerisce, non si troverà inseguendolo, ma preparando il terreno su cui nascerà.