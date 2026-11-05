I robot escono dai laboratori e puntano agli scaffali dei negozi. Nital, storico distributore di tecnologia in Italia, ha annunciato la nascita di Nital Robotics, una business unit pensata per portare nel nostro Paese la robotica di nuova generazione. La prima mossa è un prodotto che farà parlare di sé: Rover X1, un robot a quattro zampe.

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Un cane robot per tutti (o quasi)

Rover X1 porta la firma di INFFNI, il marchio consumer di DOBOT Robotics, gruppo internazionale attivo nella robotica e nell’automazione. Il robot è un quadrupede costruito per spostarsi sia in casa sia all’aperto. L’idea è avvicinare al grande pubblico una tecnologia che finora sembrava riservata a ricerca e industria.

Il target, però, è chiaro. Rover X1 si rivolge soprattutto ad appassionati di tecnologia e a chi ama provare i prodotti prima degli altri, i cosiddetti early adopter. Le funzioni intelligenti e la versatilità dovrebbero renderlo un compagno per diverse attività quotidiane.

Prezzo, negozi e assistenza

Il debutto è fissato a novembre. Rover X1 sarà in vendita nelle principali catene di elettronica di consumo, cioè MediaWorld, Euronics ed Expert, ma anche su Amazon e presso altri rivenditori. Il prezzo di listino parte da 2.199 euro: non è un acquisto d’impulso, ma la cifra è coerente con un prodotto di fascia alta e ancora pionieristico.

Sul fronte post-vendita, Nital ha scelto LTR Service per l’assistenza. La garanzia standard dura 24 mesi. Restano esclusi i materiali di consumo e i danni accidentali, quindi conviene maneggiare il robot con cura.

Dal consumer alle aziende

Nital non intende fermarsi al mercato consumer. Dal 2027 Nital Robotics estenderà l’attività al segmento B2B. Oltre all’hardware, l’offerta includerà software, servizi e supporto specialistico, per rispondere alle esigenze delle imprese. La divisione punta inoltre a introdurre in modo progressivo nuovi marchi e nuove categorie di prodotto.

La nuova unità, spiegano dall’azienda, farà leva sull’esperienza di Nital nella distribuzione, nella parte commerciale e nell’assistenza. L’azienda si è sempre occupata di portare tecnologie innovative in Italia, e la robotica è il passo successivo di questa strategia di crescita e diversificazione.

Le parole dei dirigenti

Lorenzo Magnelli, responsabile della business unit, parla di un’ambizione precisa: diventare un punto di riferimento per la robotica di nuova generazione in Italia. Rover X1 è il primo passo di un percorso in cui Nital vuole affiancare clienti e partner nell’adozione di queste soluzioni, con competenze, supporto e assistenza in ogni fase.

Gianluca Barresi, direttore commerciale di Nital, inquadra il momento in modo più ampio. Secondo lui la robotica sta passando da settore di frontiera a vera opportunità di mercato. L’obiettivo di Nital Robotics è non limitarsi a portare nuovi dispositivi, ma creare le condizioni perché si diffondano in modo concreto e duraturo.

Cosa aspettarsi

Resta da vedere se il pubblico italiano sarà pronto a spendere oltre duemila euro per un robot quadrupede. La presenza nelle grandi catene e su Amazon, però, garantisce una visibilità mai vista per questa categoria. Se Rover X1 funzionerà, Nital avrà aperto la strada a nuovi marchi e alla fase B2B del 2027. Da novembre potremo capire se la robotica di consumo è davvero pronta a entrare nelle nostre case.