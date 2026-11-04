Xiaomi ha appena lanciato, nel mercato asiatico, un nuovo power bank magnetico UltraThin da 10000 mAh. A differenza dei dispositivi lanciati nelle scorse settimane, il nuovo accessorio combina un design sottile con il supporto alla ricarica wireless Qi2 fino a 25 W e diverse opzioni di colore.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 10000 25 W, questo il nome completo del dispositivo, arriva a poche settimane dal lancio di altri due caricabatterie portatili magnetici in Cina e sembra unire alcune delle caratteristiche già viste nella gamma di accessori. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali sulla sua disponibilità in altri mercati.

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Il nuovo power bank di Xiaomi sfrutta la ricarica wireless Qi2

Il nuovo power bank UltraThin di Xiaomi offre una capacità di ben 10000 mAh e supporta la ricarica wireless Qi2 fino a 25 W. Si tratta di una potenza superiore rispetto ai 15 W raggiunti da diversi power bank magnetici concorrenti, come l’Anker Nano Magnetic Power Bank, oltre ad offrire un amperaggio il doppio superiore rispetto al power bank da 5000 mAh lanciato, sempre da Xiaomi, qualche settimana fa in Cina. Quest’ultimo rappresenta una versione più sottile del medesimo power bank da 5000 mAh del produttore, ufficializzato nei primi mesi dell’anno e disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese.

L’accessorio è disponibile nelle colorazioni Glaciar Silver, Graphite Black e Velvet Red. Quest’ultima colorazione riprende, tra l’altro, la stessa finitura già proposta da Xiaomi con il modello UltraThin da 5000 mAh già commercializzato in Cina a ottobre. Sul dispositivo sono presenti quattro LED che indicano il livello di carica residua, mentre un piccolo indicatore luminoso laterale segnala quando è in corso la ricarica wireless di uno smartphone.

Al momento, il power bank UltraThin da 10000 mAh di Xiaomi è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale in Singapore al prezzo di 109 dollari singaporiani, pari a circa 80 euro al cambio. Il produttore cinese non ha ancora comunicato se il nuovo power bank arriverà anche in Europa o in altri mercati internazionali, ma non c’è, al momento, alcuna ragione di pensare il contrario, dato che la prima variante da 5000 mAh di questa gamma di accessori è stata lanciata anche in Italia e nel resto del mondo.