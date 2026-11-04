Netflix continua a intervenire sul modo in cui gli abbonati scoprono i contenuti. Dopo aver introdotto nell’app per smartphone un feed verticale in stile TikTok ora interviene sulla versione per la TV presentando AI Discover. Si tratta di, una nuova scheda dell’app per TV in cui un gruppo ristretto di abbonati può provare nuovi modi per trovare film e serie da guardare.

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Come funziona AI Discover

Netflix spiega che i suggerimenti personalizzati, basati per esempio sui “pollici in su” e sui titoli aggiunti a “La mia lista”, restano al loro posto. AI Discover si affianca a questi strumenti come un modo in più per esplorare il catalogo, partendo dall’idea che ciò che va bene per una serata tranquilla può non andare bene per una serata in famiglia o per pochi minuti liberi.

La prima esperienza disponibile nella scheda è costruita intorno ai temi. Si sceglie un tema da una serie di proposte, ognuna presentata con una clip tratta da un film o da una serie. Alcuni temi riflettono lo stato d’animo, come “Something Light” per qualcosa di leggero o “Scare Me” per chi cerca qualcosa di più spaventoso. Altri tengono conto della compagnia, come “Family Movie Night”, oppure del tempo a disposizione, come “Quick Watches”. Altri ancora propongono le novità, i titoli più popolari o contenuti legati a ciò che si è guardato di recente.

Una volta scelto un tema compaiono i titoli corrispondenti. Da lì emergono temi più specifici, che permettono di continuare a restringere la ricerca finché non si trova qualcosa di convincente. In alternativa si può selezionare “Something Different” per ricevere una nuova serie di proposte. Accanto ai pulsanti per avviare la riproduzione e per aggiungere il titolo a “La mia lista”, ogni contenuto ha un pulsante “Tune Your Recommendations”. Con questo pulsante si può confermare un suggerimento oppure chiedere a Netflix di non proporlo più. In quel caso la scelta viene ricordata all’interno di AI Discover, così il titolo non continua a ricomparire.

Alla base dello strumento c’è un nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda, che reagisce in tempo reale a ciò che gli abbonati comunicano e continua ad apprendere con l’uso. Netflix descrive AI Discover come una sorta di cucina di prova, in cui sperimentare nuove ricette per la scoperta dei contenuti. L’utilizzo e i riscontri degli abbonati serviranno a decidere quali mantenere, quali migliorare e quali proporre in seguito, e alcune potrebbero arrivare anche nell’esperienza principale di Netflix.

Disponibilità

AI Discover inizia la sua distribuzione negli Stati Uniti, per chi usa Netflix in inglese sui televisori compatibili. L’azienda lo renderà disponibile gradualmente a più persone nelle prossime settimane. Chi ha accesso alla funzione trova la voce “Discover” nella barra di navigazione in alto, con un’icona rossa a forma di gemma e l’etichetta “New”. La scheda non compare nei profili dedicati ai bambini.