Un pannello da 77 pollici capace di neri assoluti, refresh rate fino a 165Hz e un processore che si aggiorna costantemente grazie all’intelligenza artificiale non è esattamente ciò che si trova con facilità sotto una certa soglia di prezzo. LG OLED77C64LA, il televisore di punta della serie C6 2026, scende ora a un prezzo che non si era mai visto prima su Amazon. Il momento per chi aspettava questo modello sembra essere arrivato davvero.

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LG OLED77C64LA: quando l’intelligenza artificiale incontra la perfezione del pixel

Il cuore pulsante di questo televisore è il nuovo pannello OLED evo AI con tecnologia Hyper Radiant Color, capace di garantire Perfect Black e Perfect Color grazie a una luminosità 3,2 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Il tutto è gestito dal processore α11 Gen3, descritto da LG come il 70% più intelligente dei predecessori, che sfrutta un Dual AI Engine per ottimizzare in automatico ogni singolo pixel dei 33 milioni presenti sullo schermo 4K.

Le specifiche tecniche principali includono:

Pannello 4K OLED (3840×2160) con refresh rate 120Hz nativo e VRR fino a 165Hz

(3840×2160) con refresh rate e VRR fino a Supporto HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG , con FILMMAKER MODE dedicato

, con FILMMAKER MODE dedicato Tempo di risposta di soli 0,1ms , compatibilità certificata G-Sync e FreeSync Premium

, compatibilità certificata 4 porte HDMI 2.1 con ALLM e HGIG Mode per il gaming competitivo

con ALLM e HGIG Mode per il gaming competitivo Sistema audio 2.2 canali da 40W con supporto Dolby Atmos

con supporto Dolby Atmos Sistema operativo webOS 26 con AI Chatbot, Voice ID e Magic Remote integrato

con AI Chatbot, Voice ID e Magic Remote integrato Connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

e Design ultra sottile con soli 47,1mm di profondità

Chi cerca un’esperienza gaming di livello competitivo troverà in questo modello uno dei migliori alleati sul mercato: la combinazione tra refresh rate elevato, tempo di risposta minimo e compatibilità con le principali tecnologie adattive rende LG OLED77C64LA una scelta solida anche per sessioni intensive su console di ultima generazione o PC gaming. L’unico accorgimento riguarda il comparto audio, che su un pannello così generoso potrebbe beneficiare dell’abbinamento con una soundbar dedicata per un’esperienza cinema completa.

Prezzo mai così basso: l’offerta Amazon da non perdere

Il prezzo di listino di 3.599€ per questo modello da 77 pollici era già competitivo nel segmento OLED premium, ma l’offerta attuale su Amazon lo rende semplicemente irrinunciabile. LG OLED77C64LA è infatti disponibile a 2.199€, con uno sconto che sfiora il 39% e un risparmio concreto di oltre 1.400€ rispetto al prezzo originale.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è stato lanciato sul mercato. Le quotazioni precedenti, anche su altri store come Unieuro ed ePrice, non erano mai scese così in basso, rendendo questa l’occasione più vantaggiosa del periodo per chi punta a un televisore OLED di fascia alta senza compromessi sulle dimensioni dello schermo. La disponibilità è però legata alle scorte: trattandosi di un minimo storico, è plausibile che l’offerta non duri a lungo.

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