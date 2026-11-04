La nuova tastiera Casio vuole rendere più semplice avvicinarsi al mondo della musica, anche per chi non ha mai avuto modo di studiare uno strumento; la novità più interessante della CASIOTONE CT-FS1BK non riguarda infatti soltanto il comparto audio o il design, ma una tecnologia che interviene direttamente sulle note suonate, adattandole alla canzone che si sta ascoltando.

Si chiama Feel Sync ed è pensata per permettere a chiunque di accompagnare i propri brani preferiti senza doversi preoccupare di conoscere in anticipo le melodie o gli accordi corretti. Una soluzione particolare, che Casio affianca a una tastiera tradizionale da 61 tasti, con generatore sonoro AiX, altoparlanti stereo e connettività Bluetooth. Vediamo come funziona e quali sono le caratteristiche del nuovo modello.

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Casio CT-FS1BK: come funziona la tecnologia Feel Sync

La caratteristica principale della nuova CASIOTONE CT-FS1BK è senza dubbio Feel Sync, una tecnologia sviluppata da Casio per consentire anche ai principianti di accompagnare le proprie canzoni preferite senza conoscere necessariamente melodie e accordi. Il funzionamento si basa su un’applicazione dedicata, attraverso la quale è possibile selezionare un brano musicale e lasciare che il sistema ne analizzi la struttura.

Andando nel dettaglio, l’applicazione riconosce la progressione degli accordi, la melodia e il ritmo del pezzo selezionato; a questo punto entra in gioco l’algoritmo proprietario di Casio, che interviene in tempo reale sulle note suonate, adattandole all’armonia della composizione. In questo modo, anche premendo tasti diversi da quelli previsti dalla canzone originale, la tastiera restituisce note coerenti con la musica in riproduzione.

L’utente può quindi concentrarsi soprattutto sul ritmo, sull’intensità con cui preme i tasti e sulla propria interpretazione, senza dover imparare prima la sequenza corretta di note e accordi. Naturalmente, questo non significa che Feel Sync suoni al posto dell’utente; bisogna comunque seguire il tempo del brano e trovare il proprio modo di accompagnarlo. In sostanza, la tecnologia si occupa di correggere l’aspetto armonico, lasciando spazio alla dinamica e all’espressività di chi sta suonando.

Si tratta di un approccio che potremmo definire “interessante”, principalmente per chi vuole iniziare, ma anche per chi desidera accompagnare il proprio canto o semplicemente divertirsi con la musica senza affrontare subito la curva di apprendimento tipica di uno strumento. Non sostituisce lo studio della tastiera, delle scale o dell’armonia, ma permette di concentrarsi su alcuni aspetti dell’esecuzione che spesso vengono messi in secondo piano durante le prime lezioni.

Per utilizzare Feel Sync bisogna collegare la tastiera a uno smartphone o tablet compatibile tramite l’adattatore wireless MIDI e Audio WU-BT10 incluso nella confezione; l’applicazione dedicata consente di importare i brani direttamente dal dispositivo, purché siano disponibili in uno dei formati supportati: MP3, WAV e AIFF.

C’è però una limitazione da considerare, ovvero che non è possibile utilizzare direttamente le canzoni riprodotte attraverso i servizi di streaming, come quelli in abbonamento; il file musicale deve essere salvato sullo smartphone o sul tablet. In questo contesto, un altro dettaglio da segnalare riguarda la possibilità di dividere la tastiera in due zone; una metà può essere dedicata a Feel Sync, mentre l’altra rimane utilizzabile in modalità tradizionale.

Design total black o total white

Un altro elemento distintivo della nuova Casiotone è il design monocromatico. La versione CT-FS1BK presenta infatti una finitura Midnight Black, con scocca e tasti completamente neri, mentre chi preferisce una soluzione più luminosa può scegliere la variante Alpine White CT-FS1WE, caratterizzata dalla stessa impostazione completamente bianca.

Una scelta estetica decisamente particolare, che si allontana dalla tradizionale disposizione di tasti bianchi e neri e che, secondo Casio, contribuisce anche a rendere più immersiva l’esperienza Feel Sync; l’interfaccia mantiene comunque un’impostazione minimalista, con un numero contenuto di pulsanti e comandi facilmente raggiungibili.

La tastiera misura 930 x 258 x 83 mm e pesa 4,5 kg senza batterie, caratteristiche che la rendono relativamente semplice da spostare e utilizzare in ambienti differenti. Può essere alimentata attraverso l’adattatore AC incluso oppure con sei batterie AA, per un’autonomia dichiarata di circa tre ore di funzionamento continuo.

Le caratteristiche tecniche della nuova tastiera Casio

Oltre alla tecnologia Feel Sync, la CT-FS1BK rimane una tastiera portatile pensata anche per un utilizzo tradizionale. Casio riprende buona parte della piattaforma della CT-S1, puntando sul generatore sonoro AiX e su un’interfaccia essenziale, con pochi comandi e un layout progettato per rendere immediato l’accesso alle funzioni principali.

A bordo troviamo 61 tasti a grandezza naturale con risposta al tocco, regolabile attraverso tre livelli di sensibilità oppure disattivabile completamente; il generatore sonoro AiX mette invece a disposizione 61 timbri, tra cui pianoforti acustici ed elettrici, archi e altri strumenti, con una polifonia massima di 64 note e la possibilità di sovrapporre diversi timbri.

Il comparto audio utilizza due altoparlanti stereo bass-reflex da 13 x 6 cm, abbinati ad amplificatori da 2,5 watt ciascuno. Casio integra anche la funzione Volume Sync EQ, pensata per mantenere una buona presenza delle basse frequenze e la chiarezza degli alti anche quando si suona a volume ridotto; non manca l’effetto Surround, insieme a riverbero, chorus, delay e diverse opzioni di equalizzazione.

La tastiera può essere utilizzata anche con le cuffie, attraverso l’uscita dedicata, oppure collegata a un pedale sustain compatibile. Sul fronte della connettività troviamo invece l’adattatore WU-BT10, che oltre a consentire il collegamento all’app Feel Sync permette di sfruttare Bluetooth Audio e MIDI; sarà quindi possibile riprodurre la musica proveniente da uno smartphone attraverso gli altoparlanti integrati oppure utilizzare la tastiera con applicazioni e dispositivi compatibili.

Scheda tecnica Casio CT-FS1BK

Tipologia: tastiera elettronica portatile

Tasti: 61 tasti a grandezza naturale

Risposta al tocco: 3 livelli di sensibilità, con possibilità di disattivazione

Generatore sonoro: AiX

Numero di timbri: 61

Polifonia massima: 64 note

Funzioni: Feel Sync, Layer, metronomo, trasposizione e spostamento di ottava

Effetti: riverbero, chorus, delay, DSP, Master EQ a 10 bande e Surround

Sistema audio: 2 altoparlanti bass-reflex da 13 x 6 cm

Potenza degli amplificatori: 2,5 W + 2,5 W

Connettività: Bluetooth Audio e MIDI tramite adattatore WU-BT10, USB, ingresso audio e uscita cuffie

Altre connessioni: ingresso per pedale sustain

Alimentazione: alimentatore AC oppure 6 batterie AA

Autonomia a batterie: circa 3 ore

Consumo energetico: 7,5 W

Dimensioni: 930 x 258 x 83 mm

Peso: 4,5 kg senza batterie

Accessori inclusi: alimentatore, leggio, fermo per tracolla e adattatore wireless MIDI e Audio WU-BT10

Disponibilità e prezzo

Per quanto riguarda il prezzo, Casio ha indicato un listino consigliato di 399 euro per entrambe le varianti cromatiche, con disponibilità prevista a partire da novembre 2026; l’app Feel Sync arriverà invece in Europa dall’11 novembre 2026, con alcune eccezioni per specifici mercati.

La CT-FS1BK si propone quindi come una tastiera pensata soprattutto per rendere più immediato il primo approccio allo strumento, puntando su una funzione che prova a eliminare uno degli ostacoli più comuni per chi inizia: la paura di sbagliare nota. Per maggiori dettagli potete consultare la pagina ufficiale del prodotto.