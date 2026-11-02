Casio riporta in catalogo la collaborazione con Liberty, maison londinese del design attiva dal 1875, con due orologi che portano al polso le stampe d’archivio della casa britannica: gli AQ-230ELT e AQ-230EBLT.

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Cinturino e quadrante con la stampa Paisley Fanfare

I due modelli derivano dall’AQ-230, l’orologio analogico-digitale di Casio dalla cassa rettangolare, di cui mantengono l’impianto. Il design si rifà alla celebre stampa Paisley Fanfare di Liberty, reinterpretata in motivi paisley dalle linee sinuose che ricoprono cinturino e quadrante. I disegni sono incisi al laser con grande precisione, per un risultato raffinato, e il logo Liberty è inciso sulla fibbia e sul fondello.

La collaborazione arriva in due varianti cromatiche: una con cassa e cinturino color argento e una con cassa color canna di fucile abbinata a un cinturino nero. Entrambe le referenze sono racchiuse in una confezione speciale, decorata con lo stesso motivo Paisley Fanfare. Liberty, del resto, è un department store e una maison di design nota in tutto il mondo per le sue creazioni tessili, con stampe floreali e botaniche che da sempre finiscono su borse, accessori e oggetti per la casa, nel solco dello spirito anticonvenzionale del fondatore Arthur Lasenby Liberty.

I prezzi in Europa

Negli store online Casio in Europa le due finiture hanno listini diversi: 119 € per l’AQ-230ELT-7A in argento e 139 € per l’AQ-230EBLT-1A con cassa canna di fucile. La collaborazione ha debuttato il 20 novembre 2025, quando le due referenze sono arrivate sul sito dedicato alle collaborazioni di Casio e presso rivenditori selezionati.

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Funzioni e specifiche tecniche

La serie AQ-230 ha il doppio fuso orario: le due lancette analogiche indicano un’ora, il sottile display digitale un’altra, così da tenere d’occhio due Paesi contemporaneamente. Ci sono anche sveglia giornaliera, segnale orario, cronometro e calendario automatico, il tutto affidato a un movimento al quarzo.

Sul fronte della costruzione, la cassa misura 30×38 mm e ospita un cinturino largo 18 mm, regolabile per polsi da 15 a 20,5 cm. L’acciaio inox è abbinato al vetro in resina e la resistenza all’acqua arriva fino a 30 metri. La batteria SR920W garantisce circa tre anni di autonomia, con una precisione di ±30 secondi al mese.