Trovare una sedia da gaming completa di braccioli 3D, schienale reclinabile e supporto lombare sotto i 65€ è raro, soprattutto quando si parla di un brand con una reputazione consolidata come WOLTU. La sedia ergonomica per ufficio e computer del produttore tedesco scende ora a un prezzo che difficilmente si rivede, grazie a un coupon dedicato e a un sistema di cashback che permette di risparmiare ancora di più. Vediamo insieme tutte le caratteristiche che rendono questa seduta multifunzionale una scelta interessante per gamer, smart worker e chiunque trascorra molte ore seduto davanti a uno schermo.
Indice:
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Sedia da gaming woltu, ergonomia e regolazioni per ogni esigenza
Il punto di forza di questa linea WOLTU è senza dubbio l’attenzione dedicata all’ergonomia. La sedia monta braccioli 3D multidirezionali, un supporto lombare adattivo integrato regolabile tramite manopola (con escursione di 3,5 cm avanti e indietro) e uno schienale reclinabile da 90° a 155°, caratteristiche che la rendono adatta tanto a sessioni di gaming prolungate quanto al lavoro da scrivania o al semplice relax.
Tra le funzionalità più apprezzate figurano:
- Rotazione completa a 360° grazie alla base girevole
- Altezza del sedile regolabile da 47 a 55 cm
- Funzione dondolo da 3° a 19° per un comfort extra durante le pause
- Poggiatesta integrato e salvaspazio
- Capacità di carico fino a 150 kg, adatta anche a corporature robuste
Le dimensioni generose dello schienale (53×78 cm) e dell’area di seduta (55×44 cm) permettono alla sedia di adattarsi a corpi di diverse forme, mentre il diametro della base da 65 cm garantisce stabilità anche durante i movimenti più ampi. I materiali, tra velluto, spugna sagomata e struttura in metallo, assicurano una buona tenuta nel tempo, anche se non raggiungono i livelli di sedute gaming premium come Secretlab o Noblechairs, un compromesso più che accettabile considerando la fascia di prezzo.
Sedia da gaming woltu: sconto del 38% e coupon extra
Il prezzo di listino di questa sedia da gaming WOLTU si attesta solitamente intorno ai 99€, ma grazie alla promozione attiva su AliExpress scende a 61€, con uno sconto del 38% che si traduce in un risparmio secco di 38€. Per sbloccare questo prezzo basta applicare uno dei coupon disponibili: TUTTOA6, ITAFF06 o ITD1106.
C’è di più: unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto, è possibile ottenere un rimborso aggiuntivo del 5% (percentuale che sale fino al 7% in base al numero di partecipanti). Un doppio vantaggio che rende questa sedia ergonomica una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca comfort e versatilità senza spendere una fortuna.
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