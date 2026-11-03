Trovare il controller originale PlayStation 5 a un prezzo che scende sotto i 60 euro non capita spesso. DualSense Wireless Controller White torna protagonista su Amazon con uno sconto che tocca il minimo storico del periodo, riportando il prezzo a livelli che non si vedevano da mesi. Il feedback aptico, i grilletti adattivi e il design bicolore che hanno rivoluzionato l’esperienza di gioco su PS5 sono ora alla portata di molti più giocatori. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scompaia.

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DualSense White: tecnologia che si sente, non solo si vede

DualSense Wireless Controller White non è un semplice pad per PS5, ma un dispositivo che ridefinisce il concetto di immersione videoludica. Il suo punto di forza principale resta il feedback aptico, una tecnologia che sostituisce la classica vibrazione con sensazioni tattili sofisticate: tendere un arco, frenare bruscamente, percepire ogni superficie diventa un’esperienza fisica concreta, non solo visiva.

A completare il quadro ci sono i grilletti adattivi dinamici sui tasti L2/R2, capaci di offrire resistenza variabile a seconda del gioco e della situazione. Non manca poi un microfono integrato con tasto Mute dedicato, utile per chattare senza accessori esterni, e un altoparlante che alcuni titoli sfruttano per effetti sonori ad alta fedeltà direttamente dal controller.

Tra le caratteristiche tecniche principali troviamo:

Connettività : cavo USB-C e wireless via Bluetooth

: cavo USB-C e wireless via Bluetooth Batteria : ricaricabile agli ioni di litio

: ricaricabile agli ioni di litio Compatibilità : PlayStation 5, PC, Mac e dispositivi mobili

: PlayStation 5, PC, Mac e dispositivi mobili Design : bicolore con levette migliorate e barra luminosa ridisegnata

: bicolore con levette migliorate e barra luminosa ridisegnata Sensori : accelerometro e giroscopio per il controllo di movimento

: accelerometro e giroscopio per il controllo di movimento Peso: circa 281 grammi

Il tasto Create, evoluzione del vecchio Share, semplifica la cattura e condivisione di contenuti di gioco, un dettaglio apprezzato da chi ama creare clip e screenshot. La colorazione bianca, storicamente abbinata al design della console PS5 standard, resta la scelta più iconica tra tutte le varianti disponibili, anche se richiede qualche attenzione in più per evitare che si sporchi nel tempo.

Sconto del 20%: ecco quanto si risparmia

Il prezzo consigliato ufficiale su PlayStation Direct Italia è di 74,99€, ma su Amazon il controller DualSense White crolla a 59,99€, con uno sconto del 20% che si traduce in un risparmio concreto di 15 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato nelle ultime settimane, un’occasione da non lasciarsi scappare per chi deve sostituire un controller danneggiato o aggiungerne uno per le partite in multiplayer locale.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con disponibilità immediata e possibilità di spedizione rapida per chi ha un abbonamento Prime. Vista la volatilità dei prezzi su questo prodotto, conviene agire in fretta prima che lo sconto rientri.

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