Lufthansa si prepara a compiere un passo decisamente importante sul fronte dell’esperienza di viaggio, annunciando una profonda modernizzazione della propria flotta che, a partire dal 2026, includerà anche una connessione internet satellitare ad alta velocità basata su Starlink, la rete sviluppata da SpaceX. Una novità che, se confermata nei termini comunicati, potrebbe cambiare in modo sostanziale la vita a bordo dei voli di medio e lungo raggio, soprattutto per chi lavora o consuma contenuti online anche in quota.

Connessione satellitare ad alta velocità su circa 850 aeromobili Lufthansa

Secondo quanto annunciato dalla compagnia con un comunicato stampa, circa 850 aeromobili del Gruppo Lufthansa, sia già in servizio sia di nuova consegna, verranno progressivamente equipaggiati con la tecnologia Starlink; l’obbiettivo è offrire ai passeggeri un livello di connettività paragonabile a quello disponibile a terra, superano molte delle limitazioni che hanno caratterizzato finora il Wi-Fi a bordo degli aerei.

Le larghezze di banda significativamente più elevate consentiranno non solo la semplice navigazione web, ma anche attività più impegnative dal punto di vista dei dati, come streaming di contenuti video, lavoro su servizi cloud, e utilizzo di applicazioni professionali online. Il tutto, almeno nelle intenzioni di Lufthansa, senza le restrizioni evidenti a cui gli utenti sono spesso abituati durante i voli.

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda il modello di accesso al servizio, Lufthansa ha infatti confermato che l’accesso sarà gratuito per i clienti status (frequent flyers) e gli utenti registrati al servizio Travel ID, questo indipendentemente dalla classe di viaggio prenotata. Una scelta che, di fatto, amplia la platea dei passeggeri che potranno usufruire della connessione e che punta a rendere il servizio disponibile a quasi tutti coloro che salgono a bordo di un volo del gruppo.

Con questa operazione, il Gruppo Lufthansa si candida a diventare il più grande gruppo aereo europeo a dotare la propria flotta della tecnologia Starlink, inserendo la collaborazione con SpaceX all’interno di un piano di investimenti più ampio che coinvolge nuovi aeromobili, innovazioni di prodotto e miglioramenti dei servizi lungo l’intera catena del trasporto.

Non a caso, la compagnia sottolinea come questa modernizzazione sia pensata soprattutto per rafforzare l’offerta premium e migliorare in modo tangibile l’esperienza di bordo, un elemento sempre più centrale nella competizione tra vettori.

L’adozione della nuova soluzione internet non sarà immediata, ma graduale; l’avvio è previsto per la seconda metà dell’anno in corso, mentre il completamento dell’installazione su tutti gli aeromobili del Gruppo Lufthansa è fissato entro il 2029. Ulteriori dettagli sui servizi e sulle modalità di implementazione dovrebbero essere comunicati nel corso dell’anno.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer di Lufthansa, ha definito questa scelta una vera e propria pietra miliare per l’esperienza di viaggio premium, sottolineando come, proprio nell’anno del centenario della compagnia, la connettività a bordo assuma un ruolo sempre più strategico per distinguersi dalla concorrenza.

Rispetto alle soluzioni utilizzate in passato, basate su satelliti geostazionari, Starlink offre vantaggi non trascurabili: minore latenza, maggiore larghezza di banda, e copertura più uniforme anche su rotte molto a nord, dove le tecnologie precedenti semplicemente non erano disponibili.

Un insieme di fattori che rende la scelta di SpaceX particolarmente adatta all’aviazione commerciale moderna, e che spiega perché sempre più compagnie stiano guardando con interesse a questo tipo di connettività.