Un robot aspirapolvere con 8.000 Pa di aspirazione e sistema di lavaggio integrato a meno di 100€ non è cosa che si vede tutti i giorni. Roborock Q7 BF Black scende a un prezzo che normalmente trovereste solo su modelli entry-level privi di qualsiasi automazione intelligente, mentre qui parliamo di navigazione LiDAR 360°, rilevamento automatico dei tappeti e tecnologia anti-groviglio. Su MediaWorld l’offerta taglia letteralmente a metà il prezzo di listino. Vediamo cosa offre nel dettaglio questo 2-in-1 pensato per chi vuole automatizzare la pulizia domestica senza svuotare il portafoglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Roborock Q7 BF black, aspirazione e lavaggio senza compromessi

Il cuore di Roborock Q7 BF Black è la potenza di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, un valore che il produttore stesso definisce leader di categoria per questa fascia. Numeri alla mano, significa riuscire a rimuovere polvere sottile, detriti e peli di animali domestici sia da pavimenti duri che da tappeti, grazie anche al rilevamento automatico delle superfici tessili che spinge l’aspirazione quando serve davvero.

Non si tratta solo di un aspirapolvere: il modulo di lavaggio integrato con tre livelli di flusso d’acqua regolabili garantisce una pulizia costante anche sulla polvere più fine, mentre il serbatoio removibile da circa 270-280 ml permette di gestire comodamente i cicli di lavaggio.

La navigazione affidata al sistema LiDAR NIDAR a 360° rappresenta uno dei punti di forza più concreti del prodotto. La mappatura dell’ambiente avviene fino a 6 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali a infrarossi, con la possibilità di memorizzare fino a 3 mappe di piani diversi. Il robot riconosce autonomamente le zone più complesse e permette di impostare aree vietate direttamente dall’app.

Da segnalare anche il sistema dual anti-groviglio JawScrapers su spazzola principale e laterale, pensato specificamente per chi convive con animali domestici e vuole ridurre la manutenzione manuale delle spazzole.

Specifiche tecniche principali:

Potenza aspirazione: 8.000 Pa HyperForce

Batteria: Li-ion 3.200 mAh, autonomia fino a 150 minuti

Navigazione: LiDAR 360° PreciSense/NIDAR

Filtro: E11 lavabile

Connettività: App Roborock, compatibile Alexa e Google Home

Superamento ostacoli: fino a 2 cm

Va detto che questa versione base non include la stazione di svuotamento automatico, presente invece sulla variante Q7 BF+, e il sistema di lavaggio resta più semplice rispetto ai modelli top di gamma. Per il prezzo richiesto, però, l’equilibrio tra prestazioni e funzionalità resta decisamente convincente.

Sconto del 50%, il prezzo minimo per iniziare a pulire comodamente

I conti sono presto fatti: Roborock Q7 BF Black passa da 199,99€ a 99€ su MediaWorld, con uno sconto del 50% che dimezza letteralmente il prezzo originale. Parliamo di un risparmio netto di quasi 101€, una cifra che su un prodotto di questa fascia non capita di vedere spesso.

L’offerta è attiva direttamente sullo store ufficiale MediaWorld.it, dove il robot risulta disponibile nella versione nuova. Considerando che altri rivenditori europei posizionano lo stesso modello generalmente tra i 160 e i 200€, il prezzo attuale rappresenta probabilmente uno dei migliori punti di ingresso per chi vuole provare un robot aspirapolvere con navigazione LiDAR e funzione lavapavimenti senza investire cifre elevate.

Per non perdervi offerte lampo come questa su robot aspirapolvere e dispositivi tech, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto è utile seguire anche ErroriBomba.