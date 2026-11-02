Il team di sviluppatori di Zepp Health ha aggiornato la roadmap relativa agli update software per i vari device dell’azienda cinese e, a quanto pare, non ci sono buone notizie per i possessori di alcuni popolari smartwatch.

Sembra, infatti, che per i mesi a venire non vi siano in programma novità rilevanti per Amazfit Active 2, Amazfit Active 2 Square e Amazfit Bip 6, smartwatch che sono stati un po’ messi da parte dal produttore.

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Gli update per Amazfit Active 2, Active 2 Square e Bip 6

Se gli smartwatch più recenti hanno vari mesi di funzionalità già programmate, diverso è il discorso per questi tre modelli, per i quali Zepp Health sembra avere deciso di rallentare lo sviluppo di novità.

La roadmap in questione copre gli aggiornamenti da ottobre 2026 all’inizio del 2027, periodo durante il quale per Amazfit Active 2, Amazfit Active 2 Square e Amazfit Bip 6 è previsto soltanto un update per il mese di novembre, relativo peraltro solo agli utenti iOS nell’Unione Europea (dovrebbe essere introdotto il supporto alle notifiche iPhone per includere azioni, risposte e immagini sull’orologio).

In sostanza, per i prossimi mesi per gli utenti Android che hanno acquistato uno di questi smartwatch non sarebbe prevista l’introduzione di nuove funzionalità e ciò anche se per questi tre orologi non è ancora finito il periodo di supporto ufficiale garantito dal produttore (fino a gennaio 2027 per Amazfit Bip 6 e fino a giugno 2028 per Amazfit Active 2 e Active 2 Square).

Per rendersi conto della differenza rispetto ad altri modelli è sufficiente uno sguardo alla roadmap, nella quale per smartwatch più recenti come Amazfit Balance 3, Balance Ultra e T-Rex 3, sono in programma miglioramenti per il percorso, il rilevamento automatico delle pause di nuoto, gli strumenti per la gestione della batteria e l’interfaccia dell’allenamento.

I possessori di Amazfit Active 2, Amazfit Active 2 Square e Amazfit Bip 6 potranno quindi attendersi solo aggiornamenti di sicurezza (dovrebbero proseguire fino alle date di fine supporto pubblicate) mentre lo sviluppo delle nuove funzionalità sembra essersi interrotto molto prima.