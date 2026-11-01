Un tablet Apple con chip di ultima generazione a meno di 355€ sembra quasi un errore di sistema. Eppure è proprio quello che sta succedendo in questi giorni su AliExpress, dove iPad 11″ (A16) con Display Liquid Retina e 128GB di storage crolla a un prezzo mai visto prima. Il chip A16 Bionic, lo stesso che equipaggia modelli ben più costosi, qui diventa accessibile a una fascia di pubblico decisamente più ampia. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa occasione lampo.

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Apple iPad 11″ (A16): potenza e leggerezza in un unico corpo

Il nuovo iPad 11″ segna un salto generazionale importante rispetto al modello che va a sostituire. Il cuore pulsante è il chip Apple A16 Bionic, con CPU 6-core a 3,5 GHz e GPU 4-core, abbinato a una quantità di RAM che secondo diverse fonti italiane si attesta sugli 8GB per questa configurazione da 128GB. Il risultato è un dispositivo fluido anche nel multitasking leggero, nello streaming e nel gaming casual, il tutto senza ventola e quindi completamente silenzioso.

Il display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360 x 1640 pixel e densità di 264 ppi garantisce immagini nitide sia per la lettura che per la produttività. Il corpo in alluminio pesa appena 477 grammi con uno spessore di soli 7mm, rendendolo estremamente portatile.

Tra le caratteristiche che fanno davvero la differenza in questa fascia di prezzo:

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e stabili

e Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e stabili Porta USB-C con funzione DisplayPort

con funzione DisplayPort Fotocamera posteriore da 12MP con video 4K a 60fps

con video 4K a 60fps Fotocamera frontale ultra-wide con Center Stage per videochiamate professionali

per videochiamate professionali Compatibilità con Apple Pencil (USB-C e 1ª generazione) e Magic Keyboard Folio

(USB-C e 1ª generazione) e Magic Keyboard Folio Sistema operativo iPadOS 18 con supporto Apple Intelligence

L’autonomia dichiarata di circa 10 ore di utilizzo continuo lo rende perfetto per studenti e professionisti sempre in movimento. Certo, mancano il GPS sulla versione Wi-Fi e il refresh rate a 120Hz dei modelli Air e Pro, ma per l’uso quotidiano queste mancanze pesano davvero poco rispetto al vantaggio economico.

Sconto del 30% (e oltre) su iPad A16: ecco come approfittarne

Il prezzo di listino ufficiale Apple per questo modello è di 509€, ma su AliExpress lo sconto diretto lo porta già a 354€, con un risparmio di oltre 150€ e una percentuale di sconto che sfiora il 30%. Un prezzo decisamente competitivo rispetto a quanto proposto da MediaWorld (449-479€) o Amazon (469€ circa).

La vera chicca di questa offerta sta nei coupon aggiuntivi da applicare al checkout: provate in ordine TUTTOA60, ITAFF60 oppure ITD1160 per scalare ulteriormente il prezzo finale. Attenzione: i coupon sono stati restockati alle ore 19, quindi conviene muoversi subito prima che finiscano di nuovo.

Un trucco in più per chi vuole risparmiare ancora: pagando con PayPal si ottiene uno sconto aggiuntivo, e unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech è possibile ottenere un rimborso fino al 9% sull’acquisto. Più persone partecipano, più sale la percentuale di cashback, quindi vale la pena condividere l’offerta con amici e familiari interessati.

Tutte le informazioni aggiornate sui coupon sono disponibili sul canale ufficiale di PrezziTech.

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