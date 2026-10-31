Samsung Galaxy Buds3 FE sono arrivati sul mercato italiano lo scorso settembre con un prezzo di listino di 149,99€, posizionandosi come alternativa più accessibile ai Buds3 Pro ma senza rinunciare a funzionalità come Gemini AI e cancellazione attiva del rumore. Nei mesi successivi al lancio il prezzo ha iniziato a scendere progressivamente sui principali store italiani, fino a raggiungere oggi su Amazon una quotazione di 69,99€, il valore più basso registrato finora per questo modello. Per chi possiede uno smartphone Galaxy e cerca auricolari TWS senza spendere cifre elevate, questo potrebbe essere il momento giusto per valutare l’acquisto. Vediamo nel dettaglio cosa offrono e quali sono le condizioni dell’offerta.

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Samsung Galaxy Buds3 FE, driver da 11 mm e Gemini AI a bordo

Il design di Galaxy Buds3 FE riprende lo stile “Blade” dei fratelli maggiori Buds3 Pro, con una forma più stretta e piatta rispetto al predecessore e gommini in silicone per una tenuta più sigillata. Sotto la scocca troviamo un driver dinamico da 11 mm, upgrade rispetto al vecchio Buds FE, abbinato al codec quasi-lossless Samsung Seamless Codec oltre ai classici SBC e AAC.

Tra le specifiche principali:

ANC migliorato con array a sei microfoni per isolare il rumore ambientale

con array a sei microfoni per isolare il rumore ambientale Audio 360 per un effetto spaziale immersivo (compatibile con smartphone Galaxy con One UI 3.1+)

per un effetto spaziale immersivo (compatibile con smartphone Galaxy con One UI 3.1+) Bluetooth 5.4 con possibilità di collegare fino a due dispositivi Samsung

con possibilità di collegare fino a due dispositivi Samsung Autonomia fino a 8,5 ore con ANC disattivo (6 ore con ANC attivo), che con la custodia arrivano rispettivamente a 30 e 24 ore totali

con ANC disattivo (6 ore con ANC attivo), che con la custodia arrivano rispettivamente a Certificazione IP54 contro acqua e polvere

L’elemento più interessante resta però l’integrazione con Google Gemini: grazie a Galaxy AI, gli auricolari permettono di gestire comandi vocali, promemoria e traduzione simultanea tramite l’app Interpreter, funzionalità finora riservate ai modelli Pro. Va segnalato che Bluetooth 5.4 e l’assenza di head tracking li distinguono dai più recenti Buds4, ma per questa fascia di prezzo restano dettagli secondari rispetto al pacchetto complessivo offerto.

Prezzo minimo storico per Galaxy Buds3 FE

Il prezzo di listino di 149€ scende oggi a 69,99€ su Amazon, con uno sconto del 53% che corrisponde a un risparmio di circa 79€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, disponibile nella colorazione Black. L’offerta è attiva sul marketplace Amazon.it, ma essendo una promozione a tempo è consigliabile verificarne la disponibilità prima di procedere all’acquisto.

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