Trovare un mouse gaming wireless affidabile sotto i 35€ sembrava fino a poco tempo fa un’utopia riservata a modelli di dubbia qualità. SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 smentisce questa convinzione e lo fa toccando quello che sembra essere il suo minimo storico, con un crollo di prezzo davvero significativo rispetto al listino ufficiale. La colorazione Aqua, particolarmente ricercata dagli appassionati, rende l’offerta ancora più interessante per chi desidera distinguersi dal solito nero opaco. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo mouse un acquisto da non lasciarsi sfuggire.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2: precisione e autonomia senza compromessi

Il cuore pulsante di questo mouse è il sensore TrueMove Air, una variante ottimizzata del Pixart 3335 capace di raggiungere 18.000 DPI di risoluzione massima. Il range CPI regolabile va da 100 a 8500 tramite il software SteelSeries GG, coprendo tranquillamente le esigenze di qualsiasi genere competitivo, dagli FPS ai MOBA. La velocità di tracciamento massima di 400 pollici al secondo e l’accelerazione fino a 40G garantiscono movimenti fluidi anche nelle fasi più concitate del gaming.

Tra le caratteristiche che davvero fanno la differenza a questo prezzo troviamo:

6 pulsanti programmabili con 5 profili memorizzabili direttamente on-board

Micro-switch con durata certificata di 60 milioni di click e latenza ridotta a soli 1,9ms

Piedini 100% PTFE per uno scorrimento sul mousepad incredibilmente fluido

Doppia connettività wireless: 2,4GHz tramite dongle USB per il gaming e Bluetooth per l’uso quotidiano, compatibile con Windows, Xbox, PlayStation, Android e iOS

Peso contenuto di circa 95g con singola batteria AAA, ideale per movimenti rapidi senza affaticamento

Il vero punto di forza di questa Gen 2 riguarda però l’autonomia della batteria, letteralmente stravolta rispetto al modello precedente: si parla di 45-200 ore in modalità 2,4GHz e addirittura fino a 450 ore tramite Bluetooth. Praticamente mesi di utilizzo senza la necessità di cambiare le batterie AAA, un dettaglio che da solo giustifica buona parte del prezzo di listino, figuriamoci con lo sconto attuale.

Il design simmetrico e ambidestro, realizzato in plastica ABS, si presta sia all’impugnatura claw grip che fingertip, con illuminazione RGB personalizzabile per chi ama curare ogni dettaglio del proprio setup.

Sconto da non perdere: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è di 59,99€, ma in questo momento su Amazon è disponibile a soli 31,49€. Si tratta di uno sconto di quasi il 48%, che si traduce in un risparmio concreto di oltre 28€ rispetto al prezzo originale. Una cifra che permette di portarsi a casa un mouse wireless con sensore da 18.000 DPI e autonomia da record a un prezzo decisamente competitivo, soprattutto considerando che il modello è disponibile anche nella ricercata colorazione Aqua. La disponibilità al momento risulta buona, ma considerando l’entità dello sconto potrebbe non durare a lungo.

Per non perdere occasioni come questa, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech dove pubblichiamo in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti pazzeschi su qualsiasi categoria di prodotto.