Spessore di soli 81 mm per infilarsi sotto letti e divani, aspirazione da 25.000 Pa per uno sporco che non ha scampo, e una stazione OMNI che fa praticamente tutto da sola. ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 porta in casa un livello di automazione raramente visto a questa fascia di prezzo, e proprio ora il suo costo crolla al **minimo storico**. Il prezzo è sceso in modo deciso rispetto al listino originale, rendendo questo robot aspirapolvere lavapavimenti una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca pulizia automatizzata senza compromessi. Vediamo nel dettaglio cosa lo rende così speciale.

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ECOVACS Deebot T50 OMNI Gen3: aspirazione da 25.000 Pa e design ultrasottile

Il cuore tecnologico di DEEBOT T50 OMNI Gen3 sta nel motore ad alta velocità che genera 25.000 Pa di potenza aspirante, un valore che pochi concorrenti riescono a eguagliare in questa fascia. Il design a condotto dritto garantisce un’efficacia costante anche su tappeti e superfici difficili, eliminando polvere e detriti senza perdere efficienza.

Particolarmente interessante la scelta progettuale che ha permesso di ridurre lo spessore a soli 81 mm: il modulo LiDAR dToF, solitamente posizionato in una torretta sporgente, qui è completamente integrato nel corpo del robot. Il risultato è un dispositivo capace di infilarsi sotto mobili bassi, letti e divani dove i robot tradizionali non arrivano.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca la tecnologia ZeroTangle 3.0, pensata per chi convive con animali domestici o capelli lunghi. La struttura a tripla V, con setole angolate a 45°, spazzola a spirale e pettine dedicato, riduce il groviglio a un tasso dichiarato pari allo 0%.

La stazione OMNI All-in-One completa l’esperienza con:

Svuotamento automatico della polvere

Lavaggio moci con tecnologia OZMO Turbo 2.0 e acqua riscaldata fino a 75°C

e acqua riscaldata fino a Asciugatura ad aria calda a 45°C per prevenire odori e muffe

per prevenire odori e muffe Sollevamento automatico del panno fino a 9 mm per proteggere i tappeti

La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 170 minuti di autonomia in modalità combinata aspirazione e lavaggio, sufficienti per coprire ambienti domestici di dimensioni medio-grandi senza interruzioni.

Sconto del 40% su un best seller della pulizia smart

Il prezzo di listino di DEEBOT T50 OMNI Gen3 si attesta sui 499€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon è possibile portarlo a casa a 299€, con un risparmio di 200€ e uno sconto che sfiora il 40%. Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa considerando le funzionalità premium incluse, dalla stazione di auto-manutenzione completa al sistema anti-groviglio di ultima generazione.

Il robot è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida e tutte le garanzie del marketplace. Vista la combinazione di prezzo minimo storico e disponibilità non sempre garantita su questo genere di offerte, conviene muoversi con una certa tempestività per non perdere l’occasione.

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