Gli agenti di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più capaci di eseguire operazioni per conto degli utenti, dalla gestione delle attività quotidiane fino all’accesso ai servizi finanziari. Questa evoluzione, tuttavia, porta con sé anche nuovi rischi per la sicurezza, soprattutto quando queste tecnologie entrano in contatto con dati sensibili e strumenti che consentono di movimentare denaro. Negli Stati Uniti, alcune delle principali banche avrebbero già individuato agenti IA di terze parti che accedono ai conti dei clienti e, in determinati casi, sembrano agire indipendentemente dalle istruzioni ricevute.

A riportare la vicenda è Axios, che cita fonti vicine a diversi istituti finanziari. Secondo quanto emerso Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo e altre banche stanno cercando di contenere il fenomeno, anche attraverso nuove restrizioni e sistemi di controllo; il problema, infatti, non riguarda soltanto la possibilità che un agente commetta un errore, ma anche la difficoltà di distinguere le operazioni legittimamente richieste dagli utenti da quelle avviate autonomamente dal software.

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Perché gli agenti IA preoccupano le banche statunitensi

Il punto centrale della questione è il modo in cui questi strumenti accedono ai servizi bancari, in molti casi gli agenti e gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale utilizzano le credenziali fornite dagli utenti per entrare nei rispettivi account ed eseguire determinate attività. Anche quando l’accesso è stato autorizzato dal titolare del conto, questa modalità può violare le condizioni previste dalle banche, che generalmente richiedono che siano le persone stesse a effettuare l’accesso.

Le preoccupazioni aumentano quando si considera ciò che un agente IA può fare una volta entrato in un conto bancario. A seconda delle autorizzazioni disponibili, infatti, il software potrebbe essere in grado di fare acquisti, avviare trasferimenti di denaro o compiere altre operazioni finanziarie. Un errore nell’interpretazione di una richiesta, un comportamento imprevisto o una vulnerabilità potrebbero quindi tradursi in conseguenze concrete per il patrimonio dell’utente.

Secondo le fonti citate da Axios, alcune banche avrebbero inoltre monitorato attività nelle quali gli agenti contattavano i call center o sembravano intraprendere iniziative non riconducibili a istruzioni specifiche dei clienti. Non è però chiaro, sulla base delle informazioni disponibili, quanti di questi episodi siano stati effettivamente accertati e quanti rappresentino situazioni sospette ancora da verificare.

È proprio questa incertezza a rendere il fenomeno particolarmente difficile da gestire. Un dirigente bancario ha spiegato ad Axios che non è sempre semplice identificare quale agente sta operando su un conto, né stabilire con sicurezza se una determinata attività sia stata autorizzata dall’utente oppure derivi da un comportamento scorretto del software.

Le preoccupazioni non si limitano dunque agli agenti apertamente malevoli, anche uno strumento utilizzato in buona fede potrebbe interpretare male una richiesta o agire in maniera diversa da quanto previsto, con rischi maggiori quando dispone di permessi sufficienti per modificare il saldo o movimentare i fondi.

Morgan Stanley, JPMorgan e Bank of America introducono restrizioni

Di fronte a questi scenari, diversi istituti finanziari stanno intervenendo per limitare l’accesso degli agenti di terze parti alle proprie piattaforme. Secondo le fonti di Axios, Morgan Stanley avrebbe iniziato a bloccare l’accesso ai propri servizi da parte di questi strumenti, mentre anche JPMorgan Chase, Bank of America e Citi starebbero introducendo restrizioni. Wells Fargo è tra gli altri istituti alle prese con la gestione dei rischi associati alla diffusione degli agenti IA.

Le posizioni delle banche, tuttavia, non sono tutte identiche. Un portavoce di Morgan Stanley ha dichiarato che l’istituto non ha riscontrato casi di agenti di intelligenza artificiale malevoli che accedessero alle proprie piattaforme. Un portavoce di Chase, invece, ha ribadito che i clienti non dovrebbero condividere nomi utente e password con nessuno.

La strategia verso cui si stanno orientando doversi istituti consiste nel consentire agli agenti un accesso in sola lettura, quando possibile; in questo modo, gli strumenti potrebbero consultare le informazioni finanziarie necessarie per fornire riepiloghi, analisi e suggerimenti, senza avere la possibilità di effettuare trasferimenti o modificare direttamente i conti.

Non si tratta di un modello del tutto nuovo, le banche consentono già forme di accesso ai dati finanziari da parte di servizi esterni, come Quicken, utilizzati per la gestione del budget e il monitoraggio delle spese. La differenza sta nel livello di autonomia che gli agenti IA possono raggiungere e nella loro capacità di eseguire attività articolate, potenzialmente senza richiedere una conferma per ogni passaggio.

Il settore si trova quindi di fronte a un compromesso non semplice, da una parte le banche devono proteggere i clienti e prevenire operazioni indesiderate, dall’altra devono fare i conti con una tecnologia che potrebbe diventare sempre più importante nella gestione delle finanze personali. Impedire completamente ogni forma di accesso rischia di limitare servizi che gli utenti vorrebbero utilizzare, mentre concedere autorizzazioni troppo ampie potrebbe esporre i conti a rischi difficili da controllare.

Il problema dei rimborsi e delle responsabilità in caso di errore

La questione non riguarda soltanto la sicurezza tecnica, ma anche le conseguenze economiche di un’eventuale operazione sbagliata; negli Stati Uniti il quadro normativo può rendere particolarmente delicata la gestione delle responsabilità quando un cliente consegna volontariamente le proprie credenziali a un servizio esterno.

L’Electronic Fund Transfer Act disciplina diversi aspetti dei trasferimenti elettronici di fondi e della responsabilità in caso di operazioni non autorizzate. Non è però corretto concludere che qualsiasi errore commesso da un agente IA escluda automaticamente il diritto al rimborso: la valutazione dipende dalle circostanze, dal tipo di operazione e dalle norme applicabili. Resta comunque il rischio che una transazione avviata attraverso uno strumento al quale il cliente ha concesso accesso volontariamente possa dare origine a contestazioni complesse.

Nel frattempo, le banche stanno investendo in sistemi di prevenzione e nella preparazione a eventuali incidenti. Secondo Axios, alcuni istituti stanno anche valutando procedure per gestire gli scenari successivi a un evento critico, con l’obbiettivo di proteggere i clienti e ripristinare l’accesso ai servizi.

La difficoltà è che la tecnologia evolve rapidamente e può introdurre nuove vulnerabilità prima che gli istituti riescano ad aggiornare i propri sistemi e le relative politiche di sicurezza. Anche le risorse economiche e l’esperienza nella gestione di infrastrutture critiche, quindi, potrebbero non essere sufficienti a eliminare ogni rischio.

La direzione sembra comunque abbastanza chiara: gli agenti IA potranno avere un ruolo crescente nella gestione delle finanze personali, ma sarà necessario definire con precisione quali dati potranno consultare, quali operazioni potranno eseguire e chi dovrà rispondere in caso di problemi. Per gli utenti, almeno per il momento, la prudenza rimane fondamentale; concedere a un agente IA l’accesso a un conto bancario significa affidargli informazioni e, in alcuni casi, poteri che possono avere conseguenze dirette sul proprio denaro.